陸美麗宜居村莊 將建1500個
大陸農業農村部披露，「十四五」期間（2021年至2025年）中國大陸將爭取創建示範美麗宜居村莊1500個左右。
中新社報導，近日，大陸農業農村部、住房和城鄉建設部聯合發布「關於開展美麗宜居村莊創建示範工作的通知」，提出「十四五」期間爭取創建示範美麗宜居村莊1500個左右，引領帶動各地因地制宜推進省級創建示範活動，打造不同類型、不同特點的宜居宜業和美鄉村示範樣板，推動鄉村振興。
通知強調，在創建過程中，既要引領地方開展各級創建示範活動，形成上下聯動、分級創建的良好局面，又要合理安排創建示範時序和標準，防止盲目跟風、一哄而上，還要根據鄉村資源稟賦、經濟發展水平等因村施策，打造各美其美的美麗宜居鄉村。同時，是否參與創建、建設要充分尊重村民意願，不搞強迫命令、包辦代替。
通知指出，美麗宜居村莊以行政村為單位，通過創建示範達到環境優美、生活宜居、治理有效等要求，與全面推進鄉村振興的要求相適應。
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