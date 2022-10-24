90後台青 愛上貴陽人間煙火氣

「90後」台灣青年張瑜軒性格開朗、善於言談，2018年到大陸的張瑜軒，去過上海、杭州等地，偏居西南一隅的貴陽，於他而言，「更有人情味和歸屬感」。

中新社報導，張瑜軒說，酸湯魚是自己最喜歡的一道美食，為能在家裡也吃上美味的酸湯魚，喜歡做飯的張瑜軒特意在網上購買酸湯鍋底料包，親自烹飪酸湯魚滿足自己和朋友的味蕾。

張瑜軒還會化身貴州美食推薦者，給外地朋友郵寄酸湯鍋底料包，甚至還會拍攝酸湯魚的製作過程供其參考。在充滿人間煙火氣的貴陽，張瑜軒還交上了女朋友。工作穩定的他開始留意貴陽的樓盤和房價變化。

張瑜軒出生於台灣雲林，大學畢業後曾在台灣多家企業工作過。2018年，身在南京的姊夫建議他來大陸走一走、看一看，吃南京大排檔、參觀孫中山紀念館、美齡宮……第一次踏足大陸的張瑜軒，便決定在大陸工作和生活。

大陸4年的工作經歷讓張瑜軒覺得，相比台灣，大陸年輕人的競爭壓力會更大，但機會也更多。為了更加了解大陸的發展歷程，工作之餘的張瑜軒，特意花了一周時間去觀看電視劇「大江大河」，這部以1977年恢復高考為切入點，主要講述了1978年改革開放以來大陸經濟和社會變遷的電視劇，讓張瑜軒感慨不已。

張瑜軒坦言，對於大陸近年來的發展，印象最深刻的就是不斷地感受到「變」。

喜歡旅遊的張瑜軒，常會把大陸的發展「變化」分享給台灣朋友，並建議他們也來大陸旅遊，看一看，「已經有3個朋友來大陸發展了，有的在深圳，有的在長沙」。

兩岸一家親，兩岸都是一家人。張瑜軒說：「我姊姊為了愛情嫁到南京，姊夫為了愛情去到台灣發展，因為『惠台政策』，姊姊又去福建創業，姊夫則留在台灣照顧我的父母。」