密雲長城「匾額樓」 啟動加固

因完整保留刻有「石白麻地峪肆拾貳號台」編號的明代石匾，密雲長城497敵台被稱為「匾額樓」。今年這座敵台被列入北京市長城搶險加固項目，近期啟動搶險加固。

497敵台位於馮家峪鎮西口外村。從村裡出發，沿著山路走約40分鐘，就能看到一段塌成石堆的城牆。爬上城牆抬頭仰望，一座保存相對完好的敵台，矗立在眼前。

497敵台有很多看點，最顯眼的莫過於敵台南側券門上方的白色石匾了。在周圍的灰磚中間，陽光一照，石匾格外耀眼。石匾上的刻字歷經幾百年風雨，仍清晰可辨─「石白麻地峪肆拾貳號台」。

密雲區文物所負責人解讀，「石」是指石塘嶺路，明代軍鎮制度中，薊鎮西協四路之一；「白」是白馬關，是石塘嶺路下轄的長城關口；「麻地峪」是地名，當地人稱497敵台所在溝峪為麻地峪；「肆拾貳號台」是從白馬關向西排過來的第42座敵台。正因為保留有這塊石匾，這座敵台被民間稱為「匾額樓」。

據了解，「石白麻地峪肆拾貳號台」的編號方式，是戚繼光在薊鎮創立的，僅限於在薊鎮長城上使用，而且是隆慶以後才有的。由此可以判斷，這座敵台的修建時間，最早應在明朝萬曆年間。

現存明代薊鎮範圍內的長城敵樓上，保留有初建時砌上去的編號匾額的只有4座，其中3座在密雲。除了「石白麻地峪肆拾貳號台」之外，還有「石白石滸溝五十二號台」，和「石白鯰魚頂五十三號台」。

作為標準的空心敵台，497敵台呈長方形，通高約11公尺。東西牆各開四扇箭窗，內部中室為空心式，券拱廊道為四橫三縱格局。敵台券門位置很高，爬進敵台內部可見，樓內層高非常高，券拱廊道縱橫，威嚴神祕。

497敵台遠看堅固，近看存在多處險情，外側牆體上有多處大裂縫，內部拱券券頂多處券磚掉落，西南側券窗上方的券磚搖搖欲墜；西側筒拱上方，局部券磚有的脫落一層，有的脫落兩層；頂部鋪房的南牆也有大裂縫。目前，施工已經完成場地清理，正在按設計方案進行搶險加固。