三星堆首授權 B站自製紀錄片開播

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
圖為「不止考古·我與三星堆」宣傳海報。圖／本報四川德陽傳真
圖為「不止考古·我與三星堆」宣傳海報。圖／本報四川德陽傳真

10月20日，首部由嗶哩嗶哩全自製出品的紀錄片「不止考古·我與三星堆」首播。據悉，該片是目前唯一獲得「三星堆」授權許可拍攝的互聯網平台自製出品的紀錄片。

2020年以來，三星堆新祭祀坑的發掘，再次震驚世界。在考古技術得到迅速發展的現在，祭祀坑被「裝」進鋼架玻璃工作艙內，擁有了可以調節溫度濕度的技術；考古人也穿上防護服，在可升降的工作台上工作。

「不止考古·我與三星堆」以考古人為突破口，從文物發掘、修復、保護和研究三星堆文明、對現代社會的啟示、三星堆文明與世界的互動等幾個維度出發，將考古人真實、生動的日常生活呈現給觀眾，展示文物「背面」的世界。

嗶哩嗶哩又稱「B站」，早期是一個ACG（動畫、漫畫、遊戲）內容創作與分享的視頻網站，如今已成為大陸最大的遊戲視頻平台之一，是涵蓋7000多個興趣圈層的多元文化社區，廣受年輕人追捧。

「不止考古·我與三星堆」分為5集，既有沉浸式考古環節，也有考古小知識科普，全方位呈現考古人嚴謹又不失風趣的形象，以輕鬆的方式記錄著考古人的日常工作，從人出發，編織了一部帶有溫度的紀錄片。

考古 紀錄片

延伸閱讀

NBA／推迷你紀錄片回顧揮拳事件 格林強調坦誠面對

以柯瑞生涯為故事主題 Apple推原創運動紀錄片

UBA／政大雄鷹紀錄片首映 張鎮衙返校領冠軍戒指

「四肢走路、只會吠叫」 烏克蘭女被狗養大生平翻拍成紀錄片

相關新聞

陸美麗宜居村莊 將建1500個

大陸農業農村部披露，「十四五」期間（2021年至2025年）中國大陸將爭取創建示範美麗宜居村莊1500個左右。

台青帶頭 福建平潭變旅遊島

在福建省平潭島，68浬景區成了網紅打卡點—這裡是中國大陸距離台灣最近的地方，與台灣新竹南寮漁港僅相距68浬。68浬景區在...

三星堆首授權 B站自製紀錄片開播

10月20日，首部由嗶哩嗶哩全自製出品的紀錄片「不止考古·我與三星堆」首播。據悉，該片是目前唯一獲得「三星堆」授權許可拍...

密雲長城「匾額樓」 啟動加固

因完整保留刻有「石白麻地峪肆拾貳號台」編號的明代石匾，密雲長城497敵台被稱為「匾額樓」。今年這座敵台被列入北京市長城搶...

90後台青 愛上貴陽人間煙火氣

「90後」台灣青年張瑜軒性格開朗、善於言談，2018年到大陸的張瑜軒，去過上海、杭州等地，偏居西南一隅的貴陽，於他而言，...

廣州海珠台青 打籃球賽拓人脈

台商在穗投資經商多年，在工作之餘更注重強身健體。廣州市台協海珠分會青年會，近日組隊參加第一屆琶洲試驗區籃球邀請賽，與大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。