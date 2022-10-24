三星堆首授權 B站自製紀錄片開播

10月20日，首部由嗶哩嗶哩全自製出品的紀錄片「不止考古·我與三星堆」首播。據悉，該片是目前唯一獲得「三星堆」授權許可拍攝的互聯網平台自製出品的紀錄片。

2020年以來，三星堆新祭祀坑的發掘，再次震驚世界。在考古技術得到迅速發展的現在，祭祀坑被「裝」進鋼架玻璃工作艙內，擁有了可以調節溫度濕度的技術；考古人也穿上防護服，在可升降的工作台上工作。

「不止考古·我與三星堆」以考古人為突破口，從文物發掘、修復、保護和研究三星堆文明、對現代社會的啟示、三星堆文明與世界的互動等幾個維度出發，將考古人真實、生動的日常生活呈現給觀眾，展示文物「背面」的世界。

嗶哩嗶哩又稱「B站」，早期是一個ACG（動畫、漫畫、遊戲）內容創作與分享的視頻網站，如今已成為大陸最大的遊戲視頻平台之一，是涵蓋7000多個興趣圈層的多元文化社區，廣受年輕人追捧。

「不止考古·我與三星堆」分為5集，既有沉浸式考古環節，也有考古小知識科普，全方位呈現考古人嚴謹又不失風趣的形象，以輕鬆的方式記錄著考古人的日常工作，從人出發，編織了一部帶有溫度的紀錄片。