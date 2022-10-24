台青帶頭 福建平潭變旅遊島

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導
福建省平潭島深耕海島資源，蛻變為備受遊客青睞的國際旅遊島。圖為遊客在福建平潭北港文創村由台灣青年創建的「石頭會唱歌」藝術聚落參觀。（中新社）
福建省平潭島深耕海島資源，蛻變為備受遊客青睞的國際旅遊島。圖為遊客在福建平潭北港文創村由台灣青年創建的「石頭會唱歌」藝術聚落參觀。（中新社）

在福建省平潭島，68浬景區成了網紅打卡點—這裡是中國大陸距離台灣最近的地方，與台灣新竹南寮漁港僅相距68浬。68浬景區在2020年底被評定為AA級景區。

中新社報導，位於福建東部的平潭島，曾經「風沙滿地跑，光長石頭不長草」。2016年獲批建設國際旅遊島以來，平潭深耕得天獨厚的海島資源，逐步蛻變為一個備受遊客青睞的國際旅遊島。

據平潭綜合實驗區旅遊與文化體育局透露，十年來，平潭獨具特色的旅遊文體產品體系基本形成，國際旅遊島第一階段目標基本實現，旅遊經濟快速發展。

隨著平潭遊的興起，平潭文創民宿業熱度也水漲船高。2015年，台灣青年林智遠到平潭島東北部的偏僻小漁村北港村，租下幾棟空置的石頭厝，打造集民宿、咖啡屋和文創空間於一體的「石頭會唱歌」藝術聚落。

在林智遠帶動下，北港村逐漸匯集眾多兩岸青年創客和民宿業主，「石頭會唱歌」也成為平潭國際旅遊島知名的旅遊文創品牌。北港村旅遊收入從零增長為年均人民幣2000多萬元。在林智遠看來，隨著台青聚集和越來越多本地年輕人回歸，平潭鄉村旅遊有了生機與活力。

截至目前，包括68浬景區在內，平潭已有5個A級景區，其中壇南灣—海壇古城旅遊區為4A級景區；3個3A級景區分別是仙人井、石牌洋和台灣小鎮。平潭完成備案民宿數量達330棟，旅行社59家。

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