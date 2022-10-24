廣州海珠台青 打籃球賽拓人脈

聯合報／ 林昉柔／廣州報導
廣州海珠台青籃球隊比賽合影。圖╱台商優市網提供
廣州海珠台青籃球隊比賽合影。圖╱台商優市網提供

台商在穗投資經商多年，在工作之餘更注重強身健體。廣州市台協海珠分會青年會，近日組隊參加第一屆琶洲試驗區籃球邀請賽，與大陸共62家企業及社會組織競賽切磋球技。廣州台協海珠青年會秘書長洪之斐表示，「透過此次籃球賽，我們結識了許多本地的青年朋友，幫助我們拓展人脈。」

據悉，廣州海珠台青籃球隊組織多位在廣州發展的台灣年輕人，利用閒暇時間參與籃球運動。談到參賽的緣由，秘書長洪之斐表示，由於籃球邀請賽是由琶洲舉辦，有許多在地企業參與，利用運動來交流，在場上、場下基本都是年輕人，所以海珠台青會便組隊參與，也是為了與當地企業多點交流。

廣州台協海珠青年籃球隊領隊、廣州市海珠區台青顧問柯政良表示，海珠台青相當熱愛運動，之前因為疫情很久沒有辦活動，剛好看到相關活動，所以將海珠區的台灣年輕人集結起來參與比賽，「廣州是個文化底蘊很濃厚的城市。這次籃球賽是加強在穗台青與本地青年交流的好機會，幫助我們擴大朋友圈。未來希望將這個球隊保持下去，吸引更多熱愛籃球的朋友加入進來。」

本次參與球賽的台灣隊員都相當年輕，且遍布廣州各地。在荔灣區工作的台青盧玨宇表示，我在廣州待了十多年，本身就是籃球愛好者，自己因為工作與生活認識很多台商協會的青年，由於疫情關係已經近兩年沒有參加過高強度的運動比賽，近期海珠台青會召集大家參與籃球活動，因為大家都非常熟悉，所以也決定參加。

台青隊員王譯聖畢業於廣州暨南大學，他提及業餘時間常與當地青年切磋球藝。「在學長邀請下，我二話不說就決定參加，每場比賽都要全力以赴，爭取拿下冠軍。這次在籃球賽之外還結交了許多志同道合的新朋友。」他期待未來參與到更多青年交流活動中，與同輩相互學習，共同成長。

青年 疫情

延伸閱讀

中國核酸擾民無極限 鄭州廣州要求一天兩檢

中共20大後國際民航航線大幅增班

還原「曾格爾」捐款飯局始末 郁方曝：全是正宮人脈

廣州新住宅用地 成交15宗逾479億元

相關新聞

陸美麗宜居村莊 將建1500個

大陸農業農村部披露，「十四五」期間（2021年至2025年）中國大陸將爭取創建示範美麗宜居村莊1500個左右。

台青帶頭 福建平潭變旅遊島

在福建省平潭島，68浬景區成了網紅打卡點—這裡是中國大陸距離台灣最近的地方，與台灣新竹南寮漁港僅相距68浬。68浬景區在...

三星堆首授權 B站自製紀錄片開播

10月20日，首部由嗶哩嗶哩全自製出品的紀錄片「不止考古·我與三星堆」首播。據悉，該片是目前唯一獲得「三星堆」授權許可拍...

密雲長城「匾額樓」 啟動加固

因完整保留刻有「石白麻地峪肆拾貳號台」編號的明代石匾，密雲長城497敵台被稱為「匾額樓」。今年這座敵台被列入北京市長城搶...

90後台青 愛上貴陽人間煙火氣

「90後」台灣青年張瑜軒性格開朗、善於言談，2018年到大陸的張瑜軒，去過上海、杭州等地，偏居西南一隅的貴陽，於他而言，...

廣州海珠台青 打籃球賽拓人脈

台商在穗投資經商多年，在工作之餘更注重強身健體。廣州市台協海珠分會青年會，近日組隊參加第一屆琶洲試驗區籃球邀請賽，與大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。