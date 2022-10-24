廣州海珠台青 打籃球賽拓人脈

台商在穗投資經商多年，在工作之餘更注重強身健體。廣州市台協海珠分會青年會，近日組隊參加第一屆琶洲試驗區籃球邀請賽，與大陸共62家企業及社會組織競賽切磋球技。廣州台協海珠青年會秘書長洪之斐表示，「透過此次籃球賽，我們結識了許多本地的青年朋友，幫助我們拓展人脈。」

據悉，廣州海珠台青籃球隊組織多位在廣州發展的台灣年輕人，利用閒暇時間參與籃球運動。談到參賽的緣由，秘書長洪之斐表示，由於籃球邀請賽是由琶洲舉辦，有許多在地企業參與，利用運動來交流，在場上、場下基本都是年輕人，所以海珠台青會便組隊參與，也是為了與當地企業多點交流。

廣州台協海珠青年籃球隊領隊、廣州市海珠區台青顧問柯政良表示，海珠台青相當熱愛運動，之前因為疫情很久沒有辦活動，剛好看到相關活動，所以將海珠區的台灣年輕人集結起來參與比賽，「廣州是個文化底蘊很濃厚的城市。這次籃球賽是加強在穗台青與本地青年交流的好機會，幫助我們擴大朋友圈。未來希望將這個球隊保持下去，吸引更多熱愛籃球的朋友加入進來。」

本次參與球賽的台灣隊員都相當年輕，且遍布廣州各地。在荔灣區工作的台青盧玨宇表示，我在廣州待了十多年，本身就是籃球愛好者，自己因為工作與生活認識很多台商協會的青年，由於疫情關係已經近兩年沒有參加過高強度的運動比賽，近期海珠台青會召集大家參與籃球活動，因為大家都非常熟悉，所以也決定參加。

台青隊員王譯聖畢業於廣州暨南大學，他提及業餘時間常與當地青年切磋球藝。「在學長邀請下，我二話不說就決定參加，每場比賽都要全力以赴，爭取拿下冠軍。這次在籃球賽之外還結交了許多志同道合的新朋友。」他期待未來參與到更多青年交流活動中，與同輩相互學習，共同成長。