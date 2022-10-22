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差距5.79歲 中國女性拉大與男性壽命 上海84.11歲最長壽

世界日報／ 記者廖士鋒／綜合報導

中國各省官方近期紛紛公布最新預期壽命，有媒體將近年相關資料整理分析後指出，女性預期壽命增速高於男性，這也導致近年來中國女性與男性人均預期壽命差距逐漸被拉大。

界面新聞報導，截至10月20日，中國31個省份已有17個公布了2021年各省人均預期壽命，在2021年GDP排名前十的省份中，有6個省份也在人均預期壽命排名前十內，上海北京、天津等直轄市的人均預期壽命普遍較高，上海以84.11歲居首。

報導並援引中國國家統計局數據指出，女性預期壽命增速高於男性，也導致近年來女性與男性人均預期壽命差距逐漸被拉大，在2000年、2005年、2010年、2015年這四個年份，女性與男性人均預期壽命的差值分別為3.7歲、4.42歲、4.99歲、5.79歲。到了2020年女性與男性人均預期壽命，差距值較2010年呈小幅增長的趨勢。而在2010年，男女人均預期壽命差距最大的地方是廣西，達到7.28歲。

從區域上來看，全中國35個一、二線城市中，有20個城市人均預期壽命大於80歲，占比約57.14%。其中一線城市的平均預期壽命約83.37歲，二線城市的平均預期壽命約79.7歲。

而人均預期壽命最長的城市是上海，其次是深圳、杭州、廣州，分別為83.73歲、83.63歲、83.18歲；人均預期壽命最短的地方是蘭州，僅74.5歲，和上海的差距就有9.61歲。

上海 北京

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