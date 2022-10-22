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潮牌鏤空羽絨服 要價1599元 網好奇：會不會漏風？

世界日報／ 中國新聞組／北京23日電

天氣逐漸轉涼，各家服飾品牌紛紛上架秋冬款式，在這之中，一款正面和背面有多處愛心形狀鏤空的羽絨服，引發網友討論，詢問商家「會不會漏風」，商家回覆，該款羽絨服裡面還須穿衣服；之後，該商品緊急下架，具體原因未明。

綜合媒體報導，這款鏤空羽絨服為情侶款，前後兩側及帽子、雙袖上都有眾多愛心形鏤空設計，衣服約有一半的面積鏤空，售價為1599元，折後為1519.05元。

報導說，品牌客服表示，愛心形狀的鏤空設計來自甲骨文中的「心」，意指凡心之屬皆從心。以甲骨文拓片為靈感進行二次設計，同時結合街頭風格設計了復古新潮紋樣，通過不同的組合以及配色和工藝，實用性以及時裝感貫穿展示。

客服說，穿著時裡面須再加衣服，並且坦言該款羽絨服穿上確實會透風；該款羽絨服主打的是設計，「時尚感比較強，如果追求保暖效果的話建議選擇其他款式。」

10月20日下午6時許，該商品顯示無法購買或加入購物車。店鋪客服表示：「是下架了，具體原因這邊也沒收到消息。」截至下架前，店鋪頁面顯示該款羽絨服月銷數量為4。

網民好奇詢問，「買羽絨服不就是為了保暖嗎」、「漏風小棉襖，冬天穿冷，夏天穿熱？到底什麼季節適合」、「是我不懂時尚，還是設計師得了大病。跟甲骨文有什麼關係」、「廠方說兼顧實用性，我就想知道一件四處漏風的羽絨服，哪裡實用了」、「下架的原因估計是要出套裝，裡面配個保暖」、「又沒逼人買，奇裝異服比這個奇葩的多了去了」。

保暖

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