兩歲以上小孩不能上飛機？民眾嗆吵 家長反擊：要安靜去搭私人飛機

政府放寬入境限制，加上日本開放自由行，令不少市民都立刻「去鄉下」。近日就有網友於網上討論區上帖文怒訴，自己飛往日本的時候，飛機上的B嬰兒「由上機喊到下機」，父母則完全不理，整個機程「吵到要拆天花板」，並表示不明白帶兩歲以下的嬰兒去旅行是甚麼心態。帖文引起網友罵戰，有人表示「好心的嬰兒大點再去旅行啦」，也有人表示「要安靜就搭私人飛機啦」。

近日，有網友於連登討論區以「兩歲以下的嬰兒去旅行是甚麼心態」為題，表示於往日本的飛機途中，有嬰兒由上機喊到下機，但嬰兒的爸爸媽媽則毫不理會，只顧「聊下飛機要去哪裡，查查去哪裡吃東西」，吵到要拆天花板。當PO主以為下機可以清靜了，誰不知又與該家庭搭同一班巴士去長野，令PO主十分崩潰。

帖文一出，隨即引起網友激論，更演變成罵戰，雙方對事件都各持己見，有支持PO主的網友表示「好心就顧好自己小孩啦，最起碼都控制一下」，「小朋友會喊是因為不舒服又無法用言語表達，家長淨顧自己開心」。表示「跟家人去旅行，小朋友根本不知發生什麼事，又可能影響到人」，根本就不應帶太小的小朋友去旅行。

但另一方的網友表示「怕吵就去搭私人飛機啦」，有網友表示不忍將子女放在香港「放下他們在香港這麼孤獨」，更表示「你示範一下怎麼控制嬰兒，不給兩歲的小孩坐飛機，那麼地鐵巴士應該也不要給」。有人更表示並非自己想帶嬰兒去旅行「你以為我不想自己去？那請問誰幫我顧小朋友？」。

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文章授權轉載自《香港01》