國藥中國生物分離出猴痘病毒株 展開疫苗研究

據發布，國藥集團中國生物武漢生物製品研究所已從感染患者臨床樣本中分離出猴痘病毒毒株，開始疫苗藥物相關研究。目前全球只有一款獲批的猴痘疫苗。

中國生物技術股份有限公司官方微信號今天發布上述消息，指這助力猴痘疫情防控的各項科研攻關工作。

每日經濟新聞報導，猴痘是由猴痘病毒感染所致的一種病毒性人獸共患病，臨床表現主要為發燒、皮疹、淋巴結腫大，其既往主要發生在中非和西非。截至今年10月19日，全球共累計報告了7萬5141例感染病例，100多個國家發現猴痘病例。

世界衛生組織7月宣布將猴痘疫情列為全球公共衛生緊急事件。

丹麥巴伐利亞北歐生技公司（Bavarian Nordic A/S）製造的疫苗Jynneos是目前歐美唯一獲批的疫苗。美國、法國、秘魯等猴痘感染病例較多的國家已啟動猴痘疫苗的接種。