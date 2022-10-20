特斯拉在陸累計開放超級充電樁超9300根 佔比26%

特斯拉官方20日宣布，自2012 年迄今，全球特斯拉超級充電網絡已布局 46 個國家，累計超過 3萬5,000 根超級充電樁。其中，特斯拉截至目前在中國大陸已累計開放超級充電站 1,300 多座、超級充電樁 9,300 多根，在陸充電樁佔全球的26%。

特斯拉表示，自 2014 年中國大陸首座特斯拉超級充電站在上海金橋落成，特斯拉累計在大陸開放目的地充電站和充電樁 700/1,800 座以上，覆蓋 380 個以上城市及地區。

此前，特斯拉曾指出超級充電網絡已實現100%覆蓋中國大陸所有省會城市、直轄市，並已在浙江、江蘇、河北、山東、廣東、貴州、山西等地實現地級市全覆蓋。

特斯拉今日稍早披露2022財年第三季財報。財報顯示，特斯拉汽車第三季營收 214.54 億美元，年增56%；歸屬於普通股股東的淨利潤為 32.92 億美元，年增103%。

有分析認為從特斯拉第三季財報可以看到在陸生產優勢。今年第三季，特斯拉全球生產超過36.5萬輛汽車，交付了超過34.3萬輛汽車，實現有史以來最高的季度產銷紀錄。據封面新聞報導，深圳碩果投資管理公司執行董事閔志堅表示，「在特斯拉的四座超級工廠裡面，上海工廠是最賺錢的，十足的印鈔機。上海工廠也是唯一在第三季實施三班倒的工廠。大陸工人勤奮刻苦，電池以及其他零組件的供應鏈在第二季末、第三季恢復得相當好，體現大陸製造業和中國產業鏈的巨大優勢。」