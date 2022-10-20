叫外賣喝錯湯同事氣炸 男嘆：第1天上班就得罪人

若一大群人叫外賣，應先分好才開始吃，避免吃錯別人食物。有打工仔於討論區發文表示，日前第1天上班時與同事叫午餐外賣，由於每個餐都送例湯，他不以為意下喝錯了同事湯飯的湯底，結果「搞到人家沒飯吃氣炸」。他不知應如何補救錯失，指出若只叫1個餐，茶餐廳不會送外賣，同事又正於怒火中不願收賠償，最後只能先道歉，他嘆道「這份新工作恐怕做不長久了」。

該名打工仔於Dcard討論區以「第1日上班就得罪人」為題發文表示，由於當日是第1天上班，所以不知道公司附近哪裏有餐廳，於是與同事一起叫茶餐廳外賣。到午膳時間，他覺得有點口渴，「聽到有例湯就直接拿了一碗來喝，喝完一口，心想為何公司例湯會配料這麼多又這麼好喝，之後才發現「悲劇了」。此時他才知喝錯了同事湯飯的湯底，他解釋稱因例湯通常都是中式老火湯，剛好該碗湯底又是中式湯，所以不小心喝錯。

原PO大呼，「這時好想挖個地洞埋了自己，氣氛尷尬到極點，搞到人家沒飯吃又氣炸」。他當下不知如何是好，指出「只點一份餐，餐廳不會外送」，打算賠償飯錢給同事，但那人氣壞了不肯收，最後唯有講句sorry先逃離現場」。

網民留言表示，「其實大家一齊叫外賣，你應該等先分好飯盒再食，搞錯咪尷，口渴去喝水就好啊」、「找機會道多次歉，然後請他吃飯啦，最好請價格高一點的，不過當下就算加錢只叫1個飯外送都應該叫，或者立刻到附近買飯」、「其實你都是無意的，但如果我遇到這麼搞笑的同事應該不會這麼生氣，最多叫他出錢再買一次，雖然你會讓人記住了，但也不必覺得工作做不下去」。有人則認為，「雖然你有錯在先，但那位同事有點太小氣，看來不是很好相處，你自己看著辦吧」。

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文章授權轉載自《香港01》