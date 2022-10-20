快訊

張善政研究計畫涉抄襲疑雲 宏碁今正式函覆農委會

該買iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異

聽新聞
test
0:00 / 0:00

叫外賣喝錯湯同事氣炸 男嘆：第1天上班就得罪人

香港01／ 撰文：謝茜嘉
一位男子中午大家一起叫外賣，不小心喝錯了湯，惹毛同事，哀嘆第一天上班就出包，憂心新工作可能做不長久。示意圖／ingimage
一位男子中午大家一起叫外賣，不小心喝錯了湯，惹毛同事，哀嘆第一天上班就出包，憂心新工作可能做不長久。示意圖／ingimage

若一大群人叫外賣，應先分好才開始吃，避免吃錯別人食物。有打工仔於討論區發文表示，日前第1天上班時與同事叫午餐外賣，由於每個餐都送例湯，他不以為意下喝錯了同事湯飯的湯底，結果「搞到人家沒飯吃氣炸」。他不知應如何補救錯失，指出若只叫1個餐，茶餐廳不會送外賣，同事又正於怒火中不願收賠償，最後只能先道歉，他嘆道「這份新工作恐怕做不長久了」。

該名打工仔於Dcard討論區以「第1日上班就得罪人」為題發文表示，由於當日是第1天上班，所以不知道公司附近哪裏有餐廳，於是與同事一起叫茶餐廳外賣。到午膳時間，他覺得有點口渴，「聽到有例湯就直接拿了一碗來喝，喝完一口，心想為何公司例湯會配料這麼多又這麼好喝，之後才發現「悲劇了」。此時他才知喝錯了同事湯飯的湯底，他解釋稱因例湯通常都是中式老火湯，剛好該碗湯底又是中式湯，所以不小心喝錯。

原PO大呼，「這時好想挖個地洞埋了自己，氣氛尷尬到極點，搞到人家沒飯吃又氣炸」。他當下不知如何是好，指出「只點一份餐，餐廳不會外送」，打算賠償飯錢給同事，但那人氣壞了不肯收，最後唯有講句sorry先逃離現場」。

網民留言表示，「其實大家一齊叫外賣，你應該等先分好飯盒再食，搞錯咪尷，口渴去喝水就好啊」、「找機會道多次歉，然後請他吃飯啦，最好請價格高一點的，不過當下就算加錢只叫1個飯外送都應該叫，或者立刻到附近買飯」、「其實你都是無意的，但如果我遇到這麼搞笑的同事應該不會這麼生氣，最多叫他出錢再買一次，雖然你會讓人記住了，但也不必覺得工作做不下去」。有人則認為，「雖然你有錯在先，但那位同事有點太小氣，看來不是很好相處，你自己看著辦吧」。

延伸閱讀：

打工仔瀏覽器首頁設搵工網　上司求方法婉轉提醒　網民估真正用意

同事因樣子被杯葛、周圍貼相　打工仔不敢發聲：真黑暗

文章授權轉載自《香港01》

餐廳 打工 外送

相關新聞

陸成功運行世界首個「電磁撬」 磁懸浮速度逾每時千里

大陸再度運行世界首個科學成果。據央視報導，大陸階段性建成並成功運行世界首個電磁驅動地面超高速試驗設施 「電磁撬」。據了解...

叫外賣喝錯湯同事氣炸 男嘆：第1天上班就得罪人

若一大群人叫外賣，應先分好才開始吃，避免吃錯別人食物。有打工仔於討論區發文表示，日前第1天上班時與同事叫午餐外賣，由於每個餐都送例湯，他不以為意下喝錯了同事湯飯的湯底，結果「搞到人家沒飯吃氣炸」。他不知應如何補救錯失，指出若只叫1個餐，茶餐廳不會送外賣，同事又正於怒火中不願收賠償，最後只能先道歉，他嘆道「這份新工作恐怕做不長久了」。

杭州爸「抄襲」4歲女兒畫作大賣 網酸：父承女業

近日，杭州一位父親的畫火了，最讓網友驚奇的是，他說自己的畫是抄襲四歲半的女兒。當事人金先生表示，自己是從事設計方面的工作...

博主4年畫遍百城明月…網友：好一幅千嬌百媚的中國

一系列圍繞「月亮」描繪出一美妙中國城市的畫作，在網上引發眾多好評。這是博主樸縝的作品「東方幻月錄」，短時間內微博轉發已超...

牆上有臘肉？四川小鎮牆壁 畫出美麗與鄉愁

四川樂山金口河區永勝鄉當地農村的牆面上，有許多手繪的美麗圖畫。鄉政府工作人員表示，牆體繪畫是當地建設美麗鄉村的一項工作，...

中國核酸擾民無極限 鄭州廣州要求一天兩檢

中國官方今天通報新增807例本土病例，各地持續推進動態清零之際，核酸檢疫不斷升級，繼3天2檢、1天1檢後，鄭州及廣州要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。