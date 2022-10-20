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直播／今本土新增39763例、病歿92例 境外移入45例

中國核酸擾民無極限 鄭州廣州要求一天兩檢

中央社／ 台北20日
圖為河南省鄭州市一處小區，醫務人員正在為小朋友進行核酸採樣。新華社
圖為河南省鄭州市一處小區，醫務人員正在為小朋友進行核酸採樣。新華社

中國官方今天通報新增807例本土病例，各地持續推進動態清零之際，核酸檢疫不斷升級，繼3天2檢、1天1檢後，鄭州及廣州要求1天2檢。網友表示，睡覺前跟起床後都要核酸，真是超越極限。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，19日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共962例（含確診與無症狀感染者），其中本土807例、境外移入155例。

其中新增本土確診164例，主要包括內蒙古29例、廣東26例、陜西25例、北京14例、山西12例、江蘇11例等；另本土無症狀感染643例，主要為新疆121例、廣東58例、內蒙古53例、陜西50例、雲南45例、湖南39例、四川38例等。

當天新增病例以新疆127例及廣東84例居多。

中國當局喊出堅持動態清零不動搖，地方政府祭出不斷升級的防疫手段，先前靠近北京的山西永濟市、河津市和臨猗市在沒有疫情的情況下，陸續宣布全市靜默管理3天、全員核酸，並要求居民「原則居家」，現在連核酸檢測效期也一波波緊縮。

先前各地核酸常態化時多是3天2檢，疫情風險區1天1檢就已經很擾民，但澎湃等多家陸媒報導，河南省鄭州高新區12日首開1天2檢先例，廣州花都區部分區域13日起也跟進多天實施，在網上引起很多討論。

依據規定，相關區域居民採樣時間為上午7時到12時，以及晚間到7時到12時。

河南省疾控中心解釋，病毒存在潛伏期，如果被採者正好處於潛伏期可能會造成漏檢，需進行下一輪核酸檢測時，病毒到達一定的量開始發病，才能檢測到；另外採樣手法、檢測試劑等因素也是變數，因此需要進行多輪檢測才能徹底精準地防控。

不過，1天2檢要求顯然引起不滿聲浪，社群媒體許多留言表示，「24小時核酸已經不算什麼」、「睡覺前跟起床後都要核酸，病毒是在睡眠時跑來嗎？」、「有經過科學論證必要性嗎？還是拍腦門層層加碼？」、「上班族哪有那麼多時間做兩次核酸啊？」

中國國務院13日表示，全球疫情仍處於高位運行，中國本土聚集性疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，防控形勢依然嚴峻複雜，但堅決整治「層層加碼」，需關心關愛受到疫情影響的群眾，切實保障生活和就醫需求。

疫情 內蒙古 廣東

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