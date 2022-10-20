北京老街一日遊 受青睞

煙袋斜街的文玩民俗、南鑼鼓巷的京味小吃，還有琉璃廠的名人書畫…，金秋長假，北京一條條老街胡同十分熱鬧，老街胡同一日遊，受到北京市民和遊客的青睞。

走進僅有200多公尺長的煙袋斜街，精巧的宮燈、灰色的磚牆，讓逛街的人們流連忘返。在大清郵政信櫃匾額和什剎海郵電所標牌下，正在向仿古盤龍郵筒投遞信件的胖墩墩的小男孩塑像，引得市民和遊客駐足拍照留念。

「十一假期專門抽時間來逛逛北京的老街。」趙先生說，他和家人第一次跟團從燕墩出發，途經煙袋斜街一路走到鐘樓和鼓樓，從南到北遊覽中軸線景點，了解一下老街的歷史。「天橋、景山…活了這麼大年紀，今天才算是第一次把地圖上的一些地方走到了。」趙先生說。

周末晚8時許，前往南鑼鼓巷的市民和遊客仍然絡繹不絕。從香灰琉璃店走到百貨店，每家店內都有顧客在挑選商品。最受歡迎的還是美食店。街邊每隔幾步，都能看到遊客手裡拿著小吃；在一家炸醬麵店外，仍然有十幾位遊客在排隊等位。

「我就喜歡北京老街胡同的這種熱鬧勁兒。」陳女士說，白天，她和朋友逛了護國寺和什剎海，晚上特意來南鑼鼓巷走走，北京胡同夜色別有一番風味。幾個女孩子邊拍邊吃，不到800公尺的街巷逛了一個多小時，「老街和胡同太美了，又有歷史文化的內涵，下個節日我們還會再來…。」

夜幕下的琉璃廠古文化街上，三三兩兩的遊客結伴穿梭在小店之間。跟店主聊聊天，買幾枚小印章，欣賞一下名人書畫，或者選一兩件文房四寶。

「假期，我們幾家人結伴從外地來京旅遊，這幾天逛了國子監街，參觀了孔廟，去了楊梅竹斜街和北京坊；又看了護國寺，造訪了梅蘭芳故居…，十幾條街看下來，大人和孩子都收穫很多。」一位家長說。

「北京的老街和胡同，撲面而來的是悠久的歷史和文藝氣息。」劉先生說，周末和假期抽一天時間，帶著孩子串一條胡同，已經成了很多市民的偏愛。老城的文化底蘊太讓人嚮往了。