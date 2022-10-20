快訊

英通膨攀42年歷史新高 歐盟整體通膨率11%比英更高

大陸發布濕地保護規劃 未來8年將推30個修復項目

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據中國大陸國家林業和草原局消息，為提高濕地保護水平，近日，林草局、自然資源部聯合印發《濕地保護規劃（2022—2030年）》，明確了未來一段時間大陸保護濕地的目標任務，並提出將實施30個濕地保護修復項目。

中新社報導，大陸第三次國土調查及2020年度國土變更調查結果顯示，大陸濕地面積約5635萬公頃，包括紅樹林地、森林沼澤、灌叢沼澤、沼澤草地、沿海灘塗、內陸灘塗、沼澤地、河流水面、湖泊水面、水庫水面、坑塘水面（不含養殖水面）、溝渠、淺海水域等。

立足大陸濕地資源現狀，規劃明確了大陸濕地保護的總體要求、空間布局和重點任務，提出到2025年，大陸濕地保有量總體穩定，濕地保護率達到55%，科學修復退化濕地，紅樹林規模增加、質量提升，健全濕地保護法規制度體系，提升濕地監測監管能力水平，提高濕地生態系統質量和穩定性。

規劃以三區四帶為總體布局，結合大陸濕地保護管理現狀，提出實行濕地面積總量管控、落實濕地分級管理體系、實施保護修復工程、強化濕地資源監測監管、加強科技支撐、深度參與濕地保護國際事務等6項重點任務，以及發布重要濕地相關政策，實施30個濕地保護修復項目，開展濕地資源專項調查，完善濕地標準體系等16項任務。

濕地 紅樹林

延伸閱讀

大陸動力電池成本十年降八成 這條路走到盡頭了嗎？

台灣有機會？三菱全球戰略新休旅XFC Concept，最快明年量產問世

故宮紀念品大陸製造？吳密察：將與廠商明訂必須是MIT

MLCC龍頭村田：建美系、陸系雙重供應鏈 因應加速脫鉤

相關新聞

大陸熊貓外交！「四海、京京」出使卡達 首度定居中東

大陸展開「熊貓外交」！四川大熊貓（我稱貓熊）「四海」、「京京」18日乘專機於當地時間19日清晨抵達卡達首都多哈，兩隻大熊...

大灣區台青企業家 送愛心到甘肅

廣東台青甘肅行公益行於2022年夏天開啟序幕，一群來自大灣區的年輕企業家，從廣東開啟，來到甘肅省臨夏州廣河縣舉行公益捐贈...

大陸發布濕地保護規劃 未來8年將推30個修復項目

根據中國大陸國家林業和草原局消息，為提高濕地保護水平，近日，林草局、自然資源部聯合印發《濕地保護規劃（2022—2030...

北京老街一日遊 受青睞

煙袋斜街的文玩民俗、南鑼鼓巷的京味小吃，還有琉璃廠的名人書畫…，金秋長假，北京一條條老街胡同十分熱鬧，老街胡同一日遊，受...

雲南祿豐中國恐龍原鄉 演化寶庫

中國大陸發現的恐龍化石數量，已經成為世界第一；而雲南省楚雄彝族自治州的祿豐市，在恐龍化石發掘上有著獨特而重要的地位，這裡...

雲南祿豐臘瑪古猿頭骨化石 世界唯一

祿豐除了珍貴的許氏祿豐龍，另一珍貴的化石，是臘瑪古猿頭骨化石。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。