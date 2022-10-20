大陸發布濕地保護規劃 未來8年將推30個修復項目
根據中國大陸國家林業和草原局消息，為提高濕地保護水平，近日，林草局、自然資源部聯合印發《濕地保護規劃（2022—2030年）》，明確了未來一段時間大陸保護濕地的目標任務，並提出將實施30個濕地保護修復項目。
中新社報導，大陸第三次國土調查及2020年度國土變更調查結果顯示，大陸濕地面積約5635萬公頃，包括紅樹林地、森林沼澤、灌叢沼澤、沼澤草地、沿海灘塗、內陸灘塗、沼澤地、河流水面、湖泊水面、水庫水面、坑塘水面（不含養殖水面）、溝渠、淺海水域等。
立足大陸濕地資源現狀，規劃明確了大陸濕地保護的總體要求、空間布局和重點任務，提出到2025年，大陸濕地保有量總體穩定，濕地保護率達到55%，科學修復退化濕地，紅樹林規模增加、質量提升，健全濕地保護法規制度體系，提升濕地監測監管能力水平，提高濕地生態系統質量和穩定性。
規劃以三區四帶為總體布局，結合大陸濕地保護管理現狀，提出實行濕地面積總量管控、落實濕地分級管理體系、實施保護修復工程、強化濕地資源監測監管、加強科技支撐、深度參與濕地保護國際事務等6項重點任務，以及發布重要濕地相關政策，實施30個濕地保護修復項目，開展濕地資源專項調查，完善濕地標準體系等16項任務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言