大灣區台青企業家 送愛心到甘肅

廣東台青甘肅行公益行於2022年夏天開啟序幕，一群來自大灣區的年輕企業家，從廣東開啟，來到甘肅省臨夏州廣河縣舉行公益捐贈儀式。來自廣東各大城市，由各地台協舉薦，共30名台灣年輕企業家參與此次活動，代表台協或個人捐贈人民幣34.5萬元，為邊疆送愛心。

本次活動嘉賓雲集，各級領導以及廣東各地台協代表、企業家皆出席；包括大陸國台辦交流局局長黃文濤、國台辦交流局一處處長張憲春、甘肅省台辦主任孫志中、廣東省台辦副主任黃兆芬等人，出席見證此次捐贈儀式。

「今天，是個具有意義且特別的日子，充滿了台商、台青濃濃愛意的時刻。」大陸全國台企聯廣東片青年功能委員會主委蘇一舫代表致詞，他表示自己於大陸創業18年，一直積極參與兩岸交流公益活動，並協助兩岸台青在廣東落地發展，在過程中，認為唯有通過不斷學習交流，才能讓台灣青年不斷的進步成長，取之於社會，回饋於社會。

此次捐贈儀式舉辦地點，位於廣河縣紅星村一所由大陸全國台企聯援建之幼兒園。由各大台協舉薦優秀台青企業家代表捐贈，包括廣州台協、深圳台協、珠海台協、中山台協等，捐贈專案鄉村振興巾幗行動培訓專案、關愛農村留守兒童「微心願」行動專案，累計捐贈共人民幣34.5萬元。

蘇一舫表示，「這次活動特別有意義，」除感受到邊疆氛圍、風情外，也切實體察到當地人民生活的不易；前人種樹，後人乘涼，目前看到的幼兒園雖然漂亮，可是在很多年前，這裡是一片荒蕪，小朋友沒有書讀，「甚至要讀個書是相當困難的」，所以有幸參與此次公益活動，覺得挺自豪。

不少在大陸的台商，除自身工作外，也積極參與各類公益事業。蘇一舫認為，台商在公益上的角色相當重要，不論代表企業還是個人，只要做到堅持，可慢慢形成「以點帶動面」效應。希望通過此次幫扶捐贈活動，讓更多的台商能夠認識這裡，了解這裡，將愛心傳播出去。

「當政府、台協舉辦捐贈活動，特別是偏遠地區的，我覺得我們應該多加參與。」蘇一舫表示，為社會做公益，力所能及地奉獻，這是企業和個人的社會責任。