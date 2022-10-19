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捉姦片瘋傳！出軌夫用性感女做「肉盾」被抓回 遭妻暴打後續超狂

香港01／ 撰文：布萊恩
外國有人妻發現丈夫召妓，當場暴打對方。（影片截圖）
外國有人妻發現丈夫召妓，當場暴打對方。（影片截圖）

盡心盡力建設家庭，卻換來丈夫召妓出軌背叛，妻子當然心碎了。外國有人妻平日節衣縮食持家有道，惟近日發現丈夫形迹可疑，於是偷偷跟蹤對方，迎來的卻是崩潰真相 ── 丈夫竟然花約300令吉（約台幣2000元）到廉價酒店召妓。妻子當場怒火爆發暴打丈夫及妓女，其間丈夫更想趁人妻盯上陌生女子期間逃跑，但最終被抓回，更遭一輪連環腿「招呼」。相關影片引來網民熱議，不少人讚妻子做得好，「打得爽快！」、「賤男必須懲戒！」，但也有人認為無論如何都不應使用暴力。

綜合外媒報道，該人妻於Facebook上載「捉姦」影片，直言「我的精神和身體的痛苦已經太多了」。人妻表示，最近發現丈夫形迹可疑，於是跟蹤對方找出原因，竟見他花費300令吉（約台幣2000元）到廉價酒店召妓，「身為妻子，你當場逮到老公裸着上半身和1名只穿着胸罩的陌生女人坐在床上，這如果不是召妓的話，那還能是什麼？你們能想像我當時有多心痛、生氣和難過嗎？」

從人妻上載的影片見到，她當時拿起枕頭就拍向丈夫，丈夫站不穩移開數步，人妻隨即追擊瘋狂掌摑。陌生女本來拿着手機疑似在傳送短訊，但被打鬥波及掉了手機，惟撿起手機後即被盯上。人妻扯着女子的長髮想把對方扯出門口，其間丈夫想趁機逃跑，卻被一手拉回。人妻隨後守在門口，並用連橫腿飛踢丈夫及陌生女，可謂「一妻當關，丈夫妓女莫敵」。

人妻憶述，她目擊半裸丈夫與只穿着胸圍的陌生女人坐在床上時，「我真的控制不住自己」，又說丈夫因賭博成癮令家庭財政十分緊張，她平日都不敢亂花錢，「吃大餐也只是一個月一次」，沒想到丈夫竟然還花300令吉召妓。人妻坦言：「丈夫平時態度再不好我也給他機會過，沒想到是死性不改。」她坦言現在公開的出軌證據只佔她收集到的1%，「別逼我再爆料」。

影片引來網民熱議，不少人讚妻子做得好，「打得爽快！」、「賤男必須懲戒！」、「罪有應得」。但也有人認為，無論如何都不應使用暴力。

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文章授權轉載自《香港01》

丈夫 出軌 酒店 賭博 結婚

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