海南推進深遠海油氣探勘

大陸海南省自然資源和規劃廳等多部門18日聯合對外發布《海南省油氣產業發展十四五規劃》，明確到2025年建成海洋油氣資源開發和服務保障體系，勘探開發向南海遠深拓展，有序放開油氣勘探開發市場准入。

中新社報導，規劃稱，海南將推進陸域海域油氣勘探開發，加快建設南海近淺海油氣田，穩步推進深遠海油氣資源開發，到2025年形成上游勘探開發、中游儲運加工綜合利用、下游新材料一體化發展格局。到2035年，遠海油氣勘探開發取得突破，實現天然氣水合物商業化開採。

海南將加快建設海洋油氣勘探開發區域總部，計劃到2025年形成完整油氣資源開發服務產業鏈，石油化工新材料產值達到2000億元人民幣。在油氣勘探開發市場准入方面，推動3-5個油氣勘查區塊競爭性出讓。

根據規劃，海南力爭「十四五」新增陸域石油產能30萬噸，新增海上天然氣產能30億立方公尺，環海南島海上天然氣年供應量達90億至130億立方公尺。

重點推進陵水17-2氣田全面投產並連接大陸全國天然氣管網向海南及廣東、香港等地穩定供氣，帶動周邊陵水25-1等深水氣田開發形成新的氣田群；推進東方13-2、樂東10-1等氣田開發利用。

在低碳發展上，海南將開展南海油氣田碳封存潛力調查評價，推進陸域油氣田CCUS（碳捕獲、利用與封存）一體化示範項目，推動碳封存基地建設，力爭到2025年形成30萬噸／年以上封存能力，建成100萬噸CCUS示範基地，加快推動海域油氣田CCUS示範項目建設。

海南是中國大陸管轄海域面積最大的省份，石油、天然氣、天然氣水合物資源豐富，十三五時期油氣產業年均增速達8.5%。規劃指出，良好的資源、區位、港口優勢與海南自貿港政策相結合，為十四五油氣產業精細化發展帶來新機遇。