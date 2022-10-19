「T」字形太空站達陣 夢天艙月底發射

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸太空站的問天實驗艙9月底進行轉位後，已經成「L」形，10月底夢天艙發射後將呈T型。圖／取自「中國載人航天」微信公眾號
大陸太空站的問天實驗艙9月底進行轉位後，已經成「L」形，10月底夢天艙發射後將呈T型。圖／取自「中國載人航天」微信公眾號

大陸「天宮」太空站的建設進度，2022年正在加快，目前已有天和艙、問天艙等艙體組成，而夢天艙已經完成推進劑加注，大陸官媒指出，10月底將會發射，2022年底前完成太空站T字布局。

央視新聞18日報導指出，由天和核心艙、問天實驗艙、神舟十四號、天舟四號組成的太空站組合體，此刻正在距離地球400公里的太空軌道上運行，「10月底，夢天實驗艙也將加入它們」，透露月底夢天艙機發射的訊號。

報導並指出，2022年年底前，中國太空站將最終完成「T字構型」建造任務。此前問天實驗艙9月30日於太空完成在軌轉位，使得整個天宮太空站從「一」字形，朝向「L」形轉變，俟夢天艙升空，將進一步轉成「T」形架構。

太空 央視

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