東方風電最新超百公尺級葉片 下線

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
東方風電自主研製的B1130A抗颱風型風電葉片正式下線，圖為下線儀式現場。圖／本報四川德陽傳真
東方風電自主研製的B1130A抗颱風型風電葉片正式下線，圖為下線儀式現場。圖／本報四川德陽傳真

作為大陸清潔能源裝備製造龍頭企業，近日，總部位於四川省德陽市的東方風電再次傳來喜訊；由該企業自主研製、擁有完全自主知識產權的B1130A抗颱風型風電葉片正式下線。這是一年內第四款單支長度超過100公尺的風電葉片，將有力助推德陽加快建設世界級清潔能源裝備製造基地。

B1130A型葉片功率等級涵蓋8─10兆瓦，單支長度113公尺，採用先進翼型族，實現了氣動─結構─載荷相互耦合尋優，保障整機性能與載荷的最佳平衡，發電效率高、經濟性好、可靠性高，將有力促進度電成本降低。

從2021年11月22日的103公尺B1030A型葉片，到2022年6月15日長度108.5公尺的B1085A型葉片，再到2022年8月10日主要配套7─8兆瓦等級海上風電機組的B1000A型葉片，一年來，東方風電搶抓機遇，堅持將關鍵核心技術牢牢掌握在自己手裡，聚焦風電葉片新材料、新技術及新工藝的創新和應用，協同產業鏈上下游共創價值、共用成功，不斷刷新自身創造的優異成績，為風電葉片大型化、平價化，提供系統解決方案，推動大陸風電產業高品質發展，積極為「雙碳」目標貢獻力量。

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