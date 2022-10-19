瀕危旗艦物種保護特展 北京開展

虎、象、犀和穿山甲，是世界瀕危旗艦物種。近日，對這些物種進行系統全面闡釋的「獸」護家園－瀕危旗艦物種保護特展，在北京的中國國家動物博物館開展。大量珍貴的影像資料和首次亮相的動物標本，吸引市民和遊客。

此次展覽分為三大展區：野性的律動、生命的捍衛和守護的力量。其中，「野性的律動」主要圍繞虎、象、犀、穿山甲的物種特徵展開；「生命的捍衛」展示瀕危物種的生存境況；「守護的力量」則展示各方為保護全球生物多樣性做出的貢獻。

50餘件展品中，最吸睛的無疑是其中的20餘件大型標本。該館副館長、研究館員張勁碩說，國家動物標本資源庫（原國家動物博物館標本館）和北京林業大學博物館，為此次的特展提供了大量珍稀的、此前未對外展出的珍藏標本。其中，中國12種本土野生貓科動物標本，首次走出庫房，在展廳中聚齊。「幾乎所有的貓科動物都是瀕危物種，野外數量很少。」張勁碩解釋，此次展出的標本為五、六十年前中科院動物所的科學家們在野外採集而來，是皮張標本，此前只用於科學研究。「每種野生貓科動物的標本都非常珍貴，此次能集合12種標本實為難得，不容錯過。」