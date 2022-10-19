阻婚喪鋪張 38「文明鄉風」案例公布

大陸農村的天價彩禮（聘金）、高額治喪費用等「大操大辦」相關風俗，近年來屢遭官方整飭，最近並發布38個「文明鄉風」典型案例村莊，官方宣示要深入推進農村移風易俗重點領域突出問題專項治理工作，「有效遏制陳規陋習，煥發鄉村文明新氣象」。

根據大陸農業農村部官網17日晚間消息，近日該部會同大陸國家鄉村振興局，聯合印發文件，向社會推介「第三批全國村級『文明鄉風建設』典型案例」，為治理農村陳規陋習、培育鄉村文明風尚提供參考借鑒。

官方指出，此次向社會推介北京市房山區青龍湖鎮水峪村等38個「文明鄉風建設」典型案例，「這些案例聚焦高價彩禮、大操大辦等移風易俗重點領域突出問題，在加強黨建引領、發揮基層群眾組織和村規民約作用、細化實化婚喪嫁娶操辦標準規範、建立道德約束激勵機制、傳承弘揚家風家訓和傳統美德、強化移風易俗宣傳引導等方面探索創新，經驗做法具有較強的可操作性、可借鑒性」。

大陸農業部指出，將持續加大宣傳推介力度，增強示範帶動效果，深入推進農村移風易俗重點領域突出問題專項治理工作，「有效遏制陳規陋習，煥發鄉村文明新氣象」。

此前在9月21日，大陸農業部等8個部門聯合公布「開展高價彩禮、大操大辦等農村移風易俗重點領域突出問題專項治理工作方案的通知」，決定於今、明兩年在全大陸範圍開展高價彩禮、大操大辦等農村移風易俗重點領域突出問題專項治理。

專項治理重點包括：宣揚低俗婚戀觀，索要、炫耀高價彩禮，媒婆、婚介等慫恿抬高彩禮金額，彩禮金額普遍過高等問題；人情禮金名目繁多、數額過高，甚至為了斂財舉辦「無事酒」，農民群眾「人情債」負擔沉重等問題；不履行孝道義務，喪事時間過長、喪禮中宣揚封建迷信思想和開展低俗活動，配陰婚、「活人墓」、豪華墓等問題；婚喪喜慶舉辦宴席時間過長、規模過大，盲目攀比追求檔次，造成嚴重浪費等問題。

官方宣布，治理工作自2022年8月在全大陸範圍啟動，至2023年12月為止基本結束。