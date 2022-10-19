陸公布105大城市 昆山、義烏等4個縣級市入列

大陸國務院近日公布的人口普查分縣資料顯示，目前大陸共有105個大城市，其中包含4個縣級市，即江蘇昆山、浙江義烏、浙江慈溪以及福建晉江。

據每日經濟新聞報導，大陸國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室編制的「2020中國人口普查分縣資料」顯示，目前共有105個大城市，包括7個超大城市、14個特大城市、14個Ⅰ型大城市以及70個Ⅱ型大城市。

而在這105個大城市中，江蘇昆山、浙江義烏、浙江慈溪和福建晉江4個縣級市，均為Ⅱ型大城市。從經濟資料來看，上述4個縣級市也均位列2021年GDP「十強縣」。其中，2021年江蘇昆山GDP為人民幣4,748.06億元（約合台幣2.11兆元），按可比價計算，比2020年增長7.8%，位居2021年GDP十強縣榜首。

官方的城市規模定義係以人口為主，根據城區常住人口數量，將城市分為五類七個等級：其中城區常住人口1,000萬以上城市為超大城市，500萬到1,000萬為特大城市，而300萬到500萬的I型大城市和100萬到300萬的Ⅱ型大城市並稱為大城市。

普查顯示，超大城市包括：上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津。特大城市包括：武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、瀋陽、青島、濟南、長沙、哈爾濱、鄭州、昆明、大連。

另據報導，大陸共有21個城市市域人口密度超過1000人/平方公里，其中深圳超過了7000人/平方公里，和東莞、上海位居前三位；人口密度高的城市主要集中在長三角、珠三角、京津。

根據第一財經網收集官方的統計發現，大陸全國城市市域人口密度最高的10個城市分別是深圳、東莞、上海、廈門、佛山、廣州、中山、汕頭、鄭州和無錫。其中前8個城市的人口密度超過了2000人/平方公里。