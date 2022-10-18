LV大陸首家餐廳落戶四川成都 人均消費1.4萬「預約已排半年」

全球最大奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）大陸首家餐廳，將落戶四川成都，並與米其林或是黑珍珠二鑽餐廳合作，在成都遠洋太古里開設餐廳，整體設計融入了大貓熊元素，最快預計於10月底或11月初開業。

有大陸消費者表示，「LV大陸首家餐廳」吸引了眾多消費者，「目前已經打不了卡，人均消費人民幣3,000元（新台幣1.4萬元），預約已經排到半年後了。」

聯商網報導，首店分為上下兩層，建築四周布滿綠植，大面積的落地窗構成牆體，讓整個空間光線十足，通透性強，視野開闊，落地窗上裝飾著LV經典老花圖案，正門左側裝飾區擺放著一隻大型的貓熊雕塑，腳掌印著LV經典老花圖案。

當季節已經成為各大品牌新的行銷節點時，LV同樣也推出了紅色氣球和彩色熊貓兩個秋日上新裝置。

Louis Vuitton全球第一家餐廳Restaurant Mory Sacko at Louis Vuitton於今年6月在法國度假勝地聖特羅佩正式開業，主打午晚餐此類正餐，是LV首家真正意義上的餐廳。

Louis Vuitton也曾透過開設快閃店和咖啡廳跨界餐飲行業，2020年2月，LV在全日本最大的旗艦店大阪御堂筋頂層開設了首家咖啡廳 Le Café V，2022年5月，攜手法國廚師 Pierre Sang Boyer 首次在韓國推出快閃餐廳。

實際上，奢侈品跨界已經不算稀奇，Dior、Gucci、Chanel等大牌們正蜂擁做餐飲，紛紛開出自己的餐廳，車中貴族法拉利也做起了服裝。

對於這些本就頗負盛名的奢侈品品牌來說，無論是要尋找新的業績增長點，還是宣传自己的品牌文化和历史，跨界都頗有助益。