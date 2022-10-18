遭英法聯軍焚毀162周年紀念日 圓明園免費開放

始建於清代的圓明園，曾被譽為萬園之園，但於英法聯軍期間遭到劫掠與焚毀，對此園方表示為了銘記歷史，10月18日園區免費開放一天。

圓明園在1860年10月18日，遭英法聯軍焚毀，迄今已162年，圓明園遺址公園日前發布公告，指出「為銘記歷史，讓更多的人走進圓明園，紀念日當天圓明園遺址公園將對公眾免費開放」。

圓明園為清康熙四十八年（1709年）始建，嘉慶十四年（1809年）建成，係圓明、長春、萬春三園之總稱，也是清代最重要的皇家建築之一，慈禧太后也相當喜愛其中的「天地一家春」當中的「大雅齋」，該園遭焚毀後，慈禧太后自身訂製的御用瓷器，即是使用「天地一家春」、「大雅齋」等銘款紀念。

圓明園的存在與重建議題向來極具政治敏感性。而在2020年圓明園焚毀160周年時，大陸官媒曾經大篇幅報導「要永遠記住160年前的那場浩劫」。此前大陸全國人大代表提出「重建圓明園，加強國家愛國主義文化建設的建議」，大陸國家文物局2020年11月回覆，指經商北京市政府，遺址以斷壁殘垣告誡後人勿忘國恥，認為重建圓明園缺乏必要的考古及歷史文獻依據，且將改變圓明園遺址被列強破壞的歷史現狀，「應慎重論證其必要性和可行性」。

目前上海市閔行區博物館與北京市圓明園、保利藝術博物館正在上海進行「盛世回歸—海外回流文物特展」，展出清代圓明園海晏堂十二生肖之牛首、虎首、猴首、豬首、馬首等5件青銅獸首，以及商周、春秋戰國、兩漢時期共40餘件國寶級青銅重器。