中共20大後國際民航航線大幅增班

中共20大後，大陸國際民航航線將大幅增班、加密多條國航航線，包括東航、南航、海航等航空公司都已宣布相關措施。其中東航最快於10月20日起開始執行。

大陸嚴格防控境外輸入疫情，導致國際航班大幅刪減，但自10月30日起，多家航空公司宣佈恢復並加密多條國際航線，正式開啟冬春航季。

介面新聞報導，為儘快貫徹落實大陸國務院關於逐步、穩妥增加定期國際客運航班的有關部署，東航、南航、海航等航司迅速制定航班恢復方案。

東航方面稱，計畫於10月底恢復多條國際航線，包括上海—曼谷—青島、杭州/青島/南京/昆明—東京成田、青島/南京/煙臺—首爾仁川、青島—迪拜（杜拜）等航線。

自2022年10月30日冬春航季正式開啟後，東航計畫每週客運國際航線將增至42條108班。此次新增的國際航線將於10月20日起逐步開始執行，進入11月，東航還將陸續恢復和加密杭州—馬尼拉、昆明—胡志明等國際航線。

南航方面表示，計畫10月起恢復廣州-雅加達、大連-東京成田航線。同時，在廣州—迪拜（杜拜）、廣州—馬尼拉、廣州-曼谷、廣州-金邊等航線上增班。

其中，廣州-雅加達航線10月26日起恢復，每週2個往返，大連-東京成田航線10月25日起恢復，每週2個往返；廣州-迪拜航線10月27日起增至每週3個往返，廣州-馬尼拉航線10月27日起增至每週1個往返，廣州-曼谷航線10月24日起增至每週1個往返，廣州-金邊航線10月18日起增至每週1個往返。

恢復並加密以後，南航國際航班將由原來的每週71班增加至每週86班（往返計為2班）。

海南航空方面稱，換季後，海南航空將繼續運營北京—布魯塞爾、北京—莫斯科、北京—貝爾格萊德、北京—柏林、北京—曼徹斯特、重慶—羅馬、重慶—馬德里、深圳—溫哥華、大連—東京、大連—首爾共10條往返國際客運航線。

同時，增頻重慶—羅馬國際航班至每週兩班，2022年冬春季海南航空將繼續加快國際航班的復航工作，以進一步滿足出入境需求。