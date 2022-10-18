廈門←→澳門定期航班復航

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

澳門國際機場起飛的澳門航空NX132航班16日平穩降落在廈門高崎國際機場，停航一年多的廈門至澳門定期往返空中客運航線由此實現復航。

中新社報導，廈門邊檢總站高崎邊檢站相關人士表示，這是廈門至澳門定期客運航線自2021年8月受疫情影響停航後，時隔14個月後首次恢復。邊檢部門嚴格落實疫情防控和口岸管控要求，開足驗證通道，優質安全高效保障此次航班的通關。

來自澳門航空的消息稱，該航班由澳航執飛，每周暫執行三班，分別是周三、周五、周日。

疫情發生以來，廈門高崎邊檢站在嚴格落實疫情防控要求的同時，多措並舉，提升客貨運航班服務保障效能。此外，該站推行「一人一航司」前置管理和貼靠服務，精簡航班申報手續，並打造國際貨運航班（船舶）「綠色通道」，提供「零延時」「零等待」的通關服務，全力助力航司復工復產、服務地方經濟發展。

航班 澳門 廈門

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