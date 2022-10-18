雲南祿豐／黑井古鎮 千年鹽都

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
黑井古鎮城門。 圖／本報雲南祿豐傳真
黑井古鎮城門。 圖／本報雲南祿豐傳真

有「明清社會活化石」之稱的黑井古鎮，是雲南十大魅力名鎮。位於祿豐西北部，自古以來因產貢鹽而聞名，又有「千年鹽都」之稱。

黑井自漢朝起開井煮鹽，2000多年來形成一個經濟繁榮、多元文化發達的古鎮，尤以明清時最為繁榮，至今仍完整保存有明清時代的城鎮格局。具有濃郁地方民族特色民居古宅，頗具西方建築風格的深宅大院，比比皆是，尤以典型的武家大院最為引人。而黑井的石雕更是堪稱一絕，不論是柱腳石、石像、石用具，無一不是藝術品。走進古鎮，漫步其中，無不散發著古味舊韻，讓人遙想當年的繁榮。

除了武家大院，2000多年來，歷史上留下了許多古蹟名勝，僅元、明、清時期就建有寺廟5 1 座， 清真寺4 座； 至今還保留著石雕、石碑坊、古墓、石龍火葬墓群、武功將軍墓、新石器遺址、十八犁田、慶安堤等歷史文物92處，以及飛來寺、諸天寺、真覺禪寺、絕峰寺、文筆塔、風水塔、五馬橋、古鹽坊、大龍祠、武家大院等眾多古建築群，被譽為「歷史文物寶庫」。

黑井古鎮特色美食。圖／本報雲南祿豐傳真
黑井古鎮特色美食。圖／本報雲南祿豐傳真

秋日，漫步古鎮是最悠閒、直接的遊玩方式。玩累了，找一家餐館坐下來，點上幾份黑井「鹽系」美食嘗一嘗。作為千年鹽都，黑井的美食與鹽有著密不可分的聯繫，其中最出名的， 便是鹽燜雞。過去在商賈雲集的黑井， 鹽燜雞是官員、鹽商、灶戶們接待貴客和舉行重大節慶時， 必不可少的特色菜肴。此外， 還有灰豆腐、牛乾巴、炒石榴花、華夫餅等特色美食， 等著你品嘗。

建築 文物

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