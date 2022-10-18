雲南祿豐／九渡鄉村 春夏湖邊映日荷花 竹林蔥翠

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
九渡村，以荷、竹為重心，發展鄉村特色旅遊。 圖／本報雲南祿豐傳真
九渡村，以荷、竹為重心，發展鄉村特色旅遊。 圖／本報雲南祿豐傳真

近幾年來，利用自身特色，打造鄉村旅遊，在大陸各地鄉間農村辦的十分紅火。祿豐恐龍山西部的九渡村， 以荷、竹為重心，發展鄉村特色旅遊，闖出一片天地。

九渡村，以荷、竹為重心，發展鄉村特色旅遊。圖／本報雲南祿豐傳真
九渡村，以荷、竹為重心，發展鄉村特色旅遊。圖／本報雲南祿豐傳真

九渡村重瓣荷花種藕種入荷塘，到了夏天，走進九渡三家村，映入眼簾的，是一望無際的荷田， 荷葉、荷花隨著微風搖曳著婀娜的身姿，亭亭玉立；滿池的荷花，綻開著嬌嫩的面龐，顯得格外清新。每年的六、七、八、九月，正是荷葉繁茂、蓮花盛開的季節，荷花勝景加上九渡的十里竹海，構成了唯美的田園風光，呈現出了大自然的和諧，向前來賞荷的遊客，把獨特的美展示的淋漓盡致。

九渡村，以荷、竹為重心，發展鄉村特色旅遊。圖／本報雲南祿豐傳真
九渡村，以荷、竹為重心，發展鄉村特色旅遊。圖／本報雲南祿豐傳真

九渡的竹子四季挺拔、秀麗、繁盛、翠綠。交通區位優勢、低熱河谷條件、峽谷竹海風光，給九渡村民帶來了人氣和財氣。隨著村間道路修好，越來越多的遊客慕名而來，村民的生活環境也悄悄地發生了變化。

九渡漂流。圖／本報雲南祿豐傳真
九渡漂流。圖／本報雲南祿豐傳真

九渡旅遊主要以賞荷、遊竹海、採摘沙地西瓜，竹林小火車及竹伐漂流等為主。今天的九渡村，有九渡十八坊、天空之鏡、網紅秋千等網紅項目，融入武俠、古裝、田園、農耕、穿越等文化元素，建造雲南首個短視頻網紅拍攝基地，打造以短視頻拍攝為核心吸引力的大型鄉村旅遊示範區。

荷花 網紅 微風

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