雲南祿豐／滇西大馬路 千年前南方絲綢之路

「千層瓣金蕊紅玉」茶花。圖／本報雲南祿豐傳真 一平浪有豐富的旅遊資源，自然景觀，歷史文物古蹟眾多，可以說都是不可錯過的打卡景點。

「千層瓣金蕊紅玉」古茶樹， 樹冠高8公尺，樹圍1.62公尺，為姊妹雙枝11杈，樹齡逾300多年，堪為縣境內茶花之佼佼者。

此茶樹有「三奇」：一奇「萬朵千層竟三月」，每年花期持續3個月之久。二奇： 「紅花鑲嵌黃金玉」，茶花盛開時，每朵皆為鮮紅色鑲邊，九顆金黃色花蕊點綴其心。三奇：「鮮花賽藥王」，鮮花朵曬乾後，配紅糖煮汁服用，為治痢疾靈方。中興井古橋群， 由流水井橋、鑲石井橋、中井橋、下井大石橋、高家井橋組成。元永井靈鷲山風景點，有清涼寺，塔林，文筆塔，三斗墓表。 滇西大馬路之煉象關。圖／本報雲南祿豐傳真

滇西大馬路祿豐段位於祿豐境內，是在2300多年前的「南方絲綢之路」、秦漢開「五尺道」、唐代「石門道」的基礎上，經元、明、清歷代修建而成。唐代修建「石門道」，在祿豐境內設有龍和館（今腰站煉象關）和沙雌館（今舍資），這是祿豐境內第一次有史籍記載的地名，也是官方在祿豐設置館驛的開端。 滇西大馬路之響水關門樓遺址。圖／本報雲南祿豐傳真