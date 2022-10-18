雲南祿豐／滇鹽之鄉一平浪

雲貴高原中部、雲南省楚雄彝族自治州的祿豐市，其西部的一平浪鎮，礦產資源豐富，歷史古蹟眾多，民族風情濃郁，有「滇鹽之鄉」之稱。一平浪為何稱為「滇鹽之鄉」，有個非常精彩的故事－移鹵就煤。 曬鹽篷。圖／本報雲南祿豐傳真 元永井鹽洞。圖／本報雲南祿豐傳真

「廚中百味鹽為首」，這句話道出了食鹽在古今百姓生活中的重要地位。一平浪鹽礦的礦區元永井，自明洪武年間開採以來，一直是雲南原鹽的主要產地之一；數百年來沿襲了作坊生產，以柴薪為煎鹽燃料的生產方式。從上世紀初開始，逐步上演為柴源燃料殆盡、鹽價倍增、鹽荒加劇的局面。

1931年，張冲出任雲南鹽運使管理鹽務，為振興雲南鹽業，出巡原鹽主產區，深感舊式煎鹽方法非改不可，即以井場附近尋煤代柴。經過深入踏勘，發現一平浪周圍的爛泥窪、張武莊、幹海資等地區有煤藏，元永井產鹽區的自然地理位置高於一平浪，而且元永井的溪水也是流往一平浪，遂擬就「移鹵就煤」方案，引元永井鹵水到一平浪就煤煎鹽。 元永井文筆塔。圖／本報雲南祿豐傳真

為促成此事，張冲辭去雲南鹽運使職務，自任工程督辦，親自主持「移鹵就煤」工程。整個移鹵就煤工程廣義包括採礦製鹵、鹵溝輸鹵、提硝製鹽、背壓發電、供應銷售、交通運輸等環節。1932年到1938年間，克服當時技術落後、資金不足、以及地方勢力百般阻擾等重重困難，建成了元永井礦區到一平浪20.5公里的陶釉輸鹵溝輸鹽鹵，在一平浪建廠煎鹽，一平浪鹽礦即由此而誕生，也因此帶動當地經濟快速發展。一平浪因而被稱為「滇鹽之鄉」。

元永井塔林。圖／本報雲南祿豐傳真

80多年過去了，20.5公里的「移鹵就煤」工程遺址仍在，是遊客到一平浪鎮必然造訪之地。此外，還有很豐富的文化遺產及景點，包括：騰龍橋、飛雲橋、舍資安樂橋，石標杆，李家馬店，龍泉庵，秋尚莊，元永井文筆塔，清涼寺遺址，靈鷲山清代塔林群，大乘塔，覺性庵，護國寺，元永井鹽礦井井下奇觀等。