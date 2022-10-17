四川最大燃煤鍋爐改造 年減碳排11.73萬噸

秋日蟹肥，每年九、十月正是吃螃蟹的季節。最近湖北18歲男子到溪邊抓螃蟹，不料被螃蟹夾住手指，惱羞成怒的他竟然「以牙還牙」反咬螃蟹一口。然而回家之後胸痛不止，診斷後才發現是患上肺吸蟲病。

2022-10-16 21:42