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四川最大燃煤鍋爐改造 年減碳排11.73萬噸
四川最大的燃煤鍋爐電能替代項目－金路樹脂燃煤鍋爐「電能替代」項目，近日在德陽市羅江區順利投運。據測算，原有的燃煤鍋爐改為浸沒式高壓電極蒸汽鍋爐後，預計年新增電能替代電量1.2億千瓦時，相當於節約標煤3.96萬噸，減少碳排放約11.73萬噸。
金路樹脂有限公司，是大陸聚氯乙烯（PVC）行業優勢骨幹企業，年蒸汽用量約為32.4萬噸。之前使用240蒸噸的4台燃煤鍋爐供熱，占地大、風險高、廢氣汙染物較多。省、市、縣三級供電部門主動上門推介展示，最終推動該公司將所有燃煤鍋爐一次性替代改造為2台20蒸噸的浸沒式高壓電極蒸汽鍋爐，共新增30兆瓦用電設備，新建一座35千伏變電站。
經過6個月施工，該項目配套電力新建工程於今年9月完工，確保項目順利投運。目前，該項目已納入四川省電能替代改造計畫目錄名單，企業可享受電能替代優惠電價，每年能夠節約用電成本1500餘萬元人民幣。
據了解，2022年，國網德陽供電公司積極助推德陽市綠色低碳優勢產業高品質發展，全力推動電動汽車、電鍋爐、電窯爐等清潔能源的電能替代項目，推廣投運「煤改電」項目14個，替代燃煤鍋爐窯爐共計264.94蒸噸，增加電力負荷4.8萬千瓦，已完成電能替代電量1.27億千瓦時。
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