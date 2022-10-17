大豆培育耐鹽鹼品種 助產量提升

根據大陸的中國科學院消息，由中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員田誌喜研究組培育的耐鹽大豆新品系「科豆35」，15日在山東東營完成田間實收測產。測產結果顯示，「科豆35」畝產達270公斤以上，較中國大陸已有同類品種的平均畝產量大幅提升。

新華社報導，「大豆是重要的糧油飼料作物，大陸擁有大量具有農業利用前景的鹽鹼地，培育耐鹽大豆新品種，是提升大陸大豆產能的重要新方向。」田誌喜說，「科豆35」在鹽鹼地表現突出，有望在利用鹽鹼地提升大豆生產能力中發揮重要作用。

據介紹，為培育耐鹽大豆新品系，研究團隊在東營開展了連續5年的高強度耐鹽篩選和小區試驗，在13000多份大豆種質材料中篩選獲得耐鹽新種質68份，其中表現特別優異的有25份。在此基礎上，團隊培育出「科豆35」。

2022年6月，研究團隊在土壤含鹽量為4.5‰至6.5‰的鹽鹼地塊，採用完全天然雨養的種植方式，對「科豆35」進行了30畝連片示範種植。

測產專家組認為，「科豆35」抗逆性強，在苗期耐鹽鹼性和抗旱性、後期抗澇性方面尤為突出，大豆外觀、品質優良，建議在環渤海鹽鹼地加大示範種植力度並加速審定推廣。