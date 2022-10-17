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北京郊區 千畝南方水果飄香

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
京郊甘蔗成熟，農戶喜收穫。圖／本報北京傳真
京郊甘蔗成熟，農戶喜收穫。圖／本報北京傳真

果蔗、木瓜、火龍果、獼猴桃、芭樂…，這些汁水四溢、口感香甜的南方水果，如今在北京本地也能看到種植、生長、成熟的全過程，還能親手採摘品嘗。

目前北京南果種植面積約1038畝，園區已遍布北京13個農業區。

在順義區龍灣屯鎮丁甲莊村北京龍灣玉明果品產銷專業合作社的基地裡，一排排整齊的甘蔗已經成熟。這裡的成熟甘蔗只有一人高，但甜度絲毫不遜色。不少市民正在田間拍照合影，黑褐色的甘蔗杆、嫩綠的葉子、再配上藍天白雲，在鏡頭中格外清新、新穎。也有不少人正揮舞著鐵鍬，挖取中意的甘蔗，體驗收穫的樂趣。新鮮榨取的甘蔗汁入口清甜，口齒留香。

「今年基地共種植了10畝甘蔗林，是目前全市面積最大的甘蔗種植基地。」合作社負責人郝海龍介紹。考慮到種植新奇特品種拓展旅遊業務，2020年，基地嘗試種植了黑皮、黃皮兩種果蔗，在北京市農業技術推廣站專家的指導下，陸續破解甘蔗生長期短、糖度低等問題，並通過種植新技術提升了甘蔗的品質。

北京市農業技術推廣站農藝師張甯介紹，為豐富南果種植品種，更好地發揮南果北種的休閒功能，北京市農業技術推廣站2010年從廣東引進果蔗試種，通過幾年的試驗，篩選出了4個適宜京郊種植的品種，並探索出不同栽培模式的配套栽培技術，使果蔗有效生長期延長60天，產量提高10%。

目前，京郊共有甘蔗種植園區7個，種植面積約20畝。如今越來越多的南果成功在京落地。北京市南果種植面積約1038畝，比2021年增加6.9%。種植品種涵蓋火龍果、獼猴桃、柑橘、香蕉、芭樂、番木瓜、蓮霧、枇杷、番荔枝等。

「今後，北京南果種植產業發展將側重於節能、特色、高效益的品種。」張寧介紹，如引進矮晚柚、醜橘、獼猴桃、長果桑等，在京郊冬季無需加溫可安全越冬；引進手指檸檬、黃皮火龍果等特色品種，增加園區觀賞性；引進免人工授粉紅肉火龍果，促進南果生產性栽培。

甘蔗 北京 火龍果

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