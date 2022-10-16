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抓蟹夾到手 男子反咬一口感染肺吸蟲

香港01／ 撰文：鄭寧
湖北18歲男子到溪邊抓螃蟹，不料被螃蟹夾住手指，惱羞成怒的他竟然「以牙還牙」反咬螃蟹一口。圖／ingimage
湖北18歲男子到溪邊抓螃蟹，不料被螃蟹夾住手指，惱羞成怒的他竟然「以牙還牙」反咬螃蟹一口。圖／ingimage

秋日蟹肥，每年九、十月正是吃螃蟹的季節。最近湖北18歲男子到溪邊抓螃蟹，不料被螃蟹夾住手指，惱羞成怒的他竟然「以牙還牙」反咬螃蟹一口。然而回家之後胸痛不止，診斷後才發現是患上肺吸蟲病。

據大陸《十堰晚報》近日報導，湖北十堰18歲男子小李日前在溪邊玩水，抓螃蟹時不小心被蟹鉗夾到手。該男子氣不過，以牙還牙將蟹腿咬得粉碎，有些蟹殼碎片還吞下肚裡。怎料返回家後胸痛不止，疑似出現肺部疾病。一個月後才到醫院就醫，照電腦掃描（CT）發現感染肺吸蟲病，醫生懷疑因其生吞螃蟹所致。經過服用吡喹酮等藥物治療，小李的胸痛症狀完全消失。

生螃蟹中寄生著一種「肺吸蟲」的寄生蟲，而湖北十堰地區正是肺吸蟲的高發地區。醫生介紹，肺吸蟲及蟲卵會大量寄生在川螺、卷螺等螺和溪水中，如果進食未加工或者半熟的生螃蟹、螺或者飲用未經煮沸的山泉水、溪水時都有機會感染肺吸蟲。

感染肺吸蟲病初期症狀會出現腹瀉和腹痛，幾日後可能會有發燒、胸痛甚至咳血等症狀。因此醫生提醒，秋季正是吃蟹的季節，大家盡量不要生吃魚肉蝦蟹。生吃淡水魚蝦可能導致肝吸蟲病，生食螃蟹可能患上肺吸蟲病，生吃福壽螺可導致線蟲病等。只有將食物徹底煮熟才可避免染上這些疾病。

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文章授權轉載自《香港01》

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