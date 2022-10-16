北京故宮願景 建國際一流博物館 世界文化遺產保護典範

北京故宮博物院院長王旭東16日上午在中共二十大首場「黨代表通道」上表示，因為開放包容不斷交流互鑒，中華文化才有了巨大的生命力。他還為北京故宮博物院提出四大願景，包括建成國際一流的博物館、世界文化遺產保護的典範等。

據香港文匯網，王旭東說，1991年，他到甘肅敦煌莫高窟工作，三年半前他又到了故宮博物院工作。從事文物保護工作30餘年，他見證佛教藝術不斷中國化的過程，也親歷向世界展示包容、淡定、自信的中華文化的過程。在故宮博物院，他更加看到中華民族大家庭中不同民族甚至不同宗教背景的人交流融合，「就因為開放包容不斷的交流互鑒，中華文化才有巨大的生命力」

王旭東曾經參與或主持很多國際合作項目，他和國際同行們形成共識，即全人類的文化遺產，承載着全人類共同的價值。

他講到，30年前，一位美國專家曾對他說，「我們總有一天會離開，你們會留在莫高窟，因為你們是長期守護者。」但沒想到的是，30年之後，這位美國專家依然每年都要前往莫高窟。在王旭東看來，這是大家找到了一些共識，保護全人類的文化遺產，實際上就是保護和平繁榮的世界，「通過這樣的交流，我們求同存異，這應該是今天這個時代大家共同的思想觀念。」

談及故宮博物院的未來發展，王旭東提出「四大願景」，包括建成國際一流的博物館、世界文化遺產保護的典範、文化和旅遊融合的引領者、文明交流互鑒的中華文化會客廳。他說：「這樣的使命，需要社會各界的參與，需要國際同行的參與，不斷向國內外同行學習借鑒。」

「我們尋找更多相同的地方，保存那些可能有差異的東西。」王旭東希望，從年輕人做起，發揮文物博物館在加大世界各國人民相互理解、相互尊重方面的重要作用。