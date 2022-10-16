久為失眠所苦？睡眠經濟興起 「哄睡師」成職業月薪上看14萬

現代不少人有失眠困擾，許多人也在為失眠問題找解方。有業者從中嗅到商機，因此催生了睡眠經濟，其中最為典型的就是哄睡師，他們會針對個人需求推出客製化服務，月包套服務收費甚至可高達人民幣33440元（折合約新台幣14萬9千元）。

現代人生活壓力大，加上一些不良生活習慣，因此容易發生入睡困難、淺眠、躺在床上翻來覆去睡不著等失眠困擾。調查指出，高達44%的19~25歲年輕人，會慣性熬夜到凌晨12點以後，這個年齡區間也是「熬夜冠軍」。

90後的梨餘（化名）就表示自己常年性失眠，經常熬夜到凌晨1點以後才就寢，導致她記憶力下降，白天精神不佳。她受訪時透露，「我晚上其實不做什麼，不玩手機，也不打遊戲，就是躺在床上，但翻來覆去地睡不著，我也不知道為什麼」，甚至還得買一些助眠藥品改善失眠困擾。

另一名受訪者、95後的張先生是一名高原工作者，一樣長年飽受失眠困擾。他說「可能是工作上的原因，還有就是玩手機，當想早點睡時，上床之後卻睡不著」。最近他開始嘗試晚上聽有聲書和冥想，狀況才稍微改善。

根據陸媒「新浪微博」報導，由於失眠盛行率不斷提高，社會上因而催生出睡眠經濟，許多助眠服務開始興起，其中最為典型的就是哄睡師。在電商平臺搜尋「哄睡師」，不難發現推出相關服務的店家多達20幾家，甚至有的業者每月可提供高達1萬多次的哄睡服務。

商家一般會提供文字和語音兩種形式的哄睡服務，且兩種服務都分成「盲盒」、「鎮店」、「男女神」、「首席」和「錦鯉」五種等級，每種等級又再細分成15分鐘、半小時、一小時、包天、包周和包月的配套，也註明包天、包周和包月每天累計服務4~5小時。從表單價格可以看到，若選擇「錦鯉」等級的文字哄睡服務，包月配套售價高達人民幣18888元（折合約新台幣8萬4千元）；同樣的若選擇「錦鯉」等級的語音哄睡服務，包月配套售價高達人民幣33440元（折合約新台幣14萬9千元）。

商家提供文字和語音兩種形式的哄睡服務，再細分成「盲盒」、「鎮店」、「男女神」、「首席」和「錦鯉」五種等級。 圖／翻攝自陸媒「 大象新聞 」

一名哄睡師透露，如果有興趣踏入這行，需要先經過培訓和審核才能執業。目前自己從事兼職哄睡師已一年多，如果接了哄睡的案子，一般會採取唱歌、說故事等方式協助顧客入眠。如果超過規定的 10 分鐘客戶還未入眠，則需要花錢續單才能繼續提供服務。倘若遇到蠻不講理的奧客，則會選擇退單處理。

除了哄睡師外，市場上也能找到不少助眠神器，例如褪黑素糖、智慧睡眠儀、助眠香薰、睡眠貼，或者是睡前故事、冥想練習、白噪聲等APP，都深得民眾青睞。

從電商平臺可以看到，市面上推出不少助眠神器，例如褪黑素糖、智慧睡眠儀、助眠香薰、睡眠貼等。 圖／翻攝自陸媒「 大象新聞 」