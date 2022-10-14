堅守酒後不開車原則 傻男決定「推車」回家讓交警當場看傻

這位大哥是個狠人！酒後不駕駛是硬道理，但中國湖北有男子酒後選擇「推車」。湖北交警近日發現有男子在馬路上推電單車，行近聞到滿身酒氣，懷疑他涉及酒後駕駛，遂截停調查。惟警方翻查監視器，發現他真的全程推車回家。交警指他不涉酒駕，但他選擇在車道內推車，一樣相當危險兼不可取。雖然男子被交警批評，許多網民卻大讚他是「神一樣的人」，至少酒品很高。

中國大陸一名男子堅決酒後不開車，於是決定全程「推車」回家，令交警錯愕不已。圖擷取自微博

陸媒報導，湖北恩施市有男子疑涉酒駕，交警截查時發現他滿身酒氣，在馬路上推着1輛電單車，懷疑他曾經酒駕。該名騎士承認自己喝了酒，但堅稱沒有騎過車，甚至說可調查現場的監控。

交警擔心下甚至表示要幫他推一段路看，可是調查街道監視器後，騎士真的全程推車行，沒有騎過上去，故不存在酒駕違法行為。雖說不涉酒駕，但交警認為他推車時仍選擇走在機動車的車道內，會妨礙交通情況，影響其他車輛行駛，更可能影響他自身安全。雖然喝酒後不開車做得正確，但酒後推車一樣危險、不可取。

網友看完事發影片後，竟然說要為騎士點讚，「酒品挺高的」、「覺悟挺高的，人家真沒騎車，實在人」、「沒有酒駕這個還是值得表揚一下的」、「是個很不錯的酒友，值得信賴」。有人還笑言交警發現他真的全程推車，當下應不知所措，「幹得漂亮，你把員警都整不會了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》