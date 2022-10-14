浙江男4.5萬買股「買完就忘了」 15年後漲到225萬

浙江台州一名陳姓男子，忘記自己曾在15年前花了人民幣1萬元（新台幣4.5萬元）買的股票，結果近期被銀行工作人員發現後找回，股票已漲價至人民幣50萬元（新台幣225萬元），足足漲了50倍。

浙江台州交通廣播報導，銀行工作人員表示，在排查帳戶信息時發現陳姓男子的帳戶信息非常舊，投資又有大比例盈利，因此當時他們推斷陳姓男子應該是把這個帳戶給遺忘了。

隨後銀行工作人員聯繫到陳姓男子，得知此事後，陳姓男子相當驚喜，表示自己也沒想到突然有這麼多錢，他非常感謝銀行工作人員：「如果不是他們找到我，我也不知道我有這麼多錢。」

對此，不少網友紛紛為銀行點讚，也有網友羨慕這個大爺心態好、財運也旺。有網友稱他為「佛系炒股」。

其實類似的事件並不少見，瀟湘晨報報導，一名遼寧大連大媽，花人民幣5萬炒股忘密碼，13年後已變成人民幣500萬，聽到消息還震驚到站不穩，所幸證券公司員工攙扶。