逢大旱之年 陸水利部長：加快建設「國家水網」

2022年大陸長江流域發生嚴重的旱情，有些地方甚至已經連續57天發布乾旱預警，而大陸水利部長李國英近日受訪指出，大旱之年凸顯加快水利基礎設施建設，特別是水網建設的極端重要性，要加快推進「國家水網」重大工程建設。

大陸水利部旗下的中國水利雜誌，近日刊出對李國英的專訪，李國英指出，2022年長江流域發生嚴重旱情，大旱之年凸顯加快水利基礎設施建設，特別是水網建設的極端重要性。要以全面提升水安全保障能力為目標，以優化水資源配置體系、完善流域防洪減災體系為重點，統籌存量和增量，加強互聯互通，加快推進國家水網重大工程建設。

他強調，要做好國家水網頂層設計，包含明確全大陸與重點區域水網建設布局，以大江大河大湖自然水系、重大引調水工程和骨幹輸配水通道為「綱」、以區域河湖水系連通工程和供水管道為「目」、以控制性調蓄工程為「結」，構建「系統完備、安全可靠，集約高效、綠色智慧，循環通暢、調控有序」的國家水網。

而李國英日前也在「學習時報」發文稱，2021年以來，大陸汛情旱情疊加、洪澇乾旱災害頻發重發，黑龍江上游發生特大洪水、黃河中下游發生歷史罕見秋汛、珠江流域北江發生歷史罕見洪水，珠江流域東江、韓江和長江流域發生60年來最嚴重乾旱。

他並指，面對2022年長江流域嚴重乾旱，水利部門實施以三峽水庫為核心的長江上游梯級水庫群、洞庭湖水系湘資沅澧「四水」幹支流水庫群和鄱陽湖水系贛撫信饒修「五河」幹支流水庫群聯合調度專項行動，保障了1,385萬群眾飲水安全和2,856萬畝秋糧作物灌溉用水需求。