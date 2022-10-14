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有毒！將軍澳麵包店驚見開封蟑螂藥放塑膠砧板 網友震驚：會中毒！
有毒藥餌絕不可與處理食物的廚房用具放在一起！有網民於網上發文表示，日前於將軍澳區1間麵包店發現，職員疑將1包已開封的蟑螂藥包裝放在用來切麵包的膠砧板上，他嘲「其實眼不見為凈就可以了」。《香港01》正就事件向涉事店舖查詢。
該名網民於facebook群組「將軍澳主場」發文並貼出照片，只見膠砧板上有包疑似為蟑螂藥的紅色包裝袋，讓人擔心砧板會否沾有藥餌，繼而污染麵包，顧客萬一不慎吃下肚，隨時中毒。
網民見到圖片後大為震驚，留言質疑「有沒有常識的？」，又稱「以後不夠膽買」、「已經不是乾不乾淨問題，會中毒」、「間間都差不多，工資低，多事情做，又沒什麼管理，長期人手不足」。
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文章授權轉載自《香港01》
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