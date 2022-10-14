有毒！將軍澳麵包店驚見開封蟑螂藥放塑膠砧板 網友震驚：會中毒！

有毒藥餌絕不可與處理食物的廚房用具放在一起！有網民於網上發文表示，日前於將軍澳區1間麵包店發現，職員疑將1包已開封的蟑螂藥包裝放在用來切麵包的膠砧板上，他嘲「其實眼不見為凈就可以了」。《香港01》正就事件向涉事店舖查詢。

2022-10-14 08:40