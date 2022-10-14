洞庭山碧螺春 農旅推廣茶文化

碧螺春茶在蘇州的種植歷史可以追溯至兩晉南北朝時期，唐朝「茶聖」陸羽在編寫「茶經」時就曾有記載。蘇州民間給碧螺春茶取了一個通俗直白的名字—嚇煞人香。碧螺春茶葉雖小，卻大有乾坤。從種植到炒製，都蘊含著江南人的智慧。

中新社報導，蘇州市吳中洞庭山碧螺春茶業協會秘書長葉國平表示，洞庭山碧螺春茶的產地洞庭東山、西山位於太湖之中，環境優美、生態宜人，豐沛的水土條件和溫潤的氣候非常適合茶樹種植。

經傳統採製方法製成的洞庭山碧螺春茶，有「條索纖細，捲曲成螺，茸毛遍體，銀綠隱翠」之外形，有「湯色碧綠，清香高雅，入口爽甜，回味無窮」之內質。茶農們採摘下帶著露珠的碧綠茶葉，手工揀剔後，經過高溫殺青、熱揉成形、搓團顯毫、文火乾燥四道工序，洞庭山碧螺春茶就此炒製完成。

除了喝，好吃又會吃的蘇州人還將碧螺春茶用在了菜肴之中。蘇州老字號酒家得月樓的掌門人林冏說，將碧螺春製成茶汁與新鮮河蝦仁一起烹煮，河蝦的鮮甜與碧螺春的幽香相交織，口感清新淡雅，是極具蘇州地方特色的一道名菜。

近幾年，洞庭山碧螺春茶的產地被列入蘇州生態涵養發展實驗區，對茶農化肥、農藥的使用要求也相應提高。吳中區農業農村局的監測數據顯示，近五年來，環太湖地區化肥農藥的使用量合計降低了20%，有機肥的使用量則相應增加。

在「中國製茶大師」、蘇州東山御封茶廠廠長嚴介龍看來，這些舉措令碧螺春茶湯更加香醇，並進一步推動洞庭山碧螺春向綠色有機方向發展。吳中區也適時開發了碧螺春主題的旅遊線路，通過農旅相結合的方式推廣碧螺春茶文化。

同時，蘇州市陸續製定「蘇式傳統文化洞庭（山）碧螺春茶製作技藝傳承指南」等標準，對碧螺春茶的品質、炒製工藝等要求更加嚴格、規範。