未來十年 上海中心城通勤45分鐘內

上海市委常委、副市長張為13日表示，未來十年，上海中心城平均通勤時間控制45分鐘以內；中心城綠色交通出行比率不低於75%。

中新社報導，張為在上海市政府記者會上，作上述表示。他指出，未來十年上海極端通勤（超過60分鐘）人口比例進一步降低；實現長三角主要城市2小時可達，上海大都市圈主要城市1.5小時可達；中心城綠色交通（軌道交通、公共汽電車、輪渡、自行車和步行）出行比率不低於75%。

上海市交通委主任于福林表示，將繼續堅持公共交通優先發展戰略。通過新建軌道交通線路，進一步提高站點覆蓋率，使主城區內軌道交通站點600公尺範圍的覆蓋率超過40%；通過對既有線路增能提效，使軌道交通的高峰擁擠得到有效緩解，把高峰時段車廂滿載率控制在90%以內。此外，進一步推進軌道交通與地面公交「兩網融合」，確保80%以上的軌道交通站點周邊50公尺半徑範圍內有公交換乘。

上海市經濟信息化委副主任湯文侃表示，以數位化和低碳化為目標，上海將全面打造智慧交通和綠色交通體系。在數位化領域，目前上海全市已開放1299公里智能網聯汽車測試道路；車路協同道路已建成110公里，近期將新增280公里，並在嘉定安亭、臨港產城融合區、浦東金橋等重點區域實現骨幹道路車路協同率達100%，全力打造無人公交、無人配送等10個以上「車、路、網、雲」協同應用場景。

此外，湯文侃指出，在低碳化領域上海將持續推動新能源汽車產業發展。到2025年，上海新能源汽車年產量預計超過120萬輛，新能源汽車產值突破3500億元人民幣，占全市汽車製造業產值35%以上；2025年個人新增購置車輛中純電動占比超50%，公共汽車、計程車等新能源占比超過80%；推動公共交通和環衛等領域開展氫燃料電池示範應用，2025年力爭達到1萬輛規模；2025年建成充電樁76萬個，換電站300座，車樁比不高於2:1。