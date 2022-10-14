大陸最北高鐵 「哈伊高鐵」全線開工建設

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司近日發布消息，哈爾濱至伊春高鐵（哈伊高鐵）的哈爾濱至鐵力段首個工點進場施工，標誌著中國大陸在建最北端高鐵哈伊高鐵全線開工建設。

香港中通社報導，哈伊高鐵自黑龍江省哈爾濱市，途經綏化市，終至伊春市，正線全長318公里，設計時速250公里，建設工期5年。

哈伊高鐵由哈爾濱至鐵力段、鐵力至伊春段組成，其中，鐵力至伊春段已於2021年10月開工，在建設過程中創造了多項紀錄，它是中國大陸在建緯度最高、全線所處地區全年溫差最大、首條穿越多年島狀凍土區的高速鐵路。

本次開工建設的哈爾濱至鐵力段正線全長188公里，地處高寒地區，沿線地質結構複雜，分布多處季節性凍土，最大凍深達2.39公尺，凍脹敏感性大、穩定性差，氣溫變化易形成凍脹、融沉，給橋梁、路基和站房施工帶來較大難度。

全線新建線路橋梁占比72%，橋梁大跨度連續樑和架梁工程控制全線工期，其中，呼蘭河特大橋全長16709公尺，跨越松花江中游左岸的第一大支流呼蘭河，為全線控制工程。

哈伊高鐵全線建成通車後，將大幅縮短沿線主要城市群間的時空距離，形成以哈爾濱為中心的「一小時、兩小時」交通圈，與黑龍江省內高鐵網實現互聯互通，經京哈高鐵融入中國大陸高鐵網絡。