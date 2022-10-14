到2025年 瀋陽將建成東北重要中心城市

瀋陽市政府新聞辦13日召開的「一中心、五示範」行動計畫記者會披露，到2025年，瀋陽將建成東北地區功能完善、輻射帶動力強的重要中心城市。

中新社報導，根據計畫，到2025年，瀋陽市經濟總量突破10000億元（人民幣，下同），一般公共預算收入突破1000億元，人口規模突破1000萬人；到2035年，建成大陸國家戰略布局中具有重要地位的中心城市。

瀋陽市發展改革委主任段繼陽會上表示，在錨定戰略目標，著力提升城市綜合競爭力上，按照大陸國家中心城市建設發展方向和實施路徑，瀋陽市重點抓好8個方面的工作任務。

在建設現代綜合樞紐上，瀋陽將高水平建設國際性綜合交通樞紐、物流樞紐和國家信息樞紐，構建國際國內戰略通道，加快臨空經濟區建設，創建中歐班列集結中心，打造開放高效、智慧先進、面向東北亞的國家現代綜合樞紐城市，2025年中歐班列開行數量達到1000列以上，保持東北第一、中國大陸前列。

在建設先進製造中心上，培育壯大「5+3+7+5」產業鏈，推出更多「瀋陽製造」，建設具有國際競爭力的先進裝備製造基地，2025年高端裝備製造業產值占裝備製造業比重達到38%以上。

在建設綜合性科學中心上，圍繞「一城一園三區多組團」創新格局，加快渾南科技城建設，布局重大科技力量，打造「創新瀋陽」品牌，推進科技自立自強，建設具影響力的區域科技創新中心，2025年科技創新平台達到1500個，高新技術企業達到7000家，科技型企業達到3萬家。

此外，瀋陽還將建設區域性金融中心，吸引集聚全球金融資源；建設區域性文化創意中心，建設東北一流、中國大陸知名的創意設計之都、優秀文化傳播高地以及國際文化旅遊目的地；打造新型工業化示範區；加快建設面向東北亞的國際化城市等。