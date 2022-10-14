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大灣區跨海工程 黃茅海通道項目 TY型複合墩完工
粵港澳大灣區跨海工程黃茅海通道項目首個整幅式TY型橋墩13日完工，該TY型複合墩為中國大陸高速公路分幅斷面橋梁中首次採用。
中新社報導，黃茅海通道項目全長31公里，其中跨海段約14公里，主要由世界上跨徑最大的三塔斜拉橋—黃茅海大橋、高欄港大橋以及水中東、中、西引橋組成。其中，黃茅海大橋和高欄港大橋輔助墩、過渡墩及中引橋墩等19個整幅式TY型複合墩，由中鐵大橋局黃茅海跨海通道T4合同段承建，墩身最大高度62公尺，蓋梁長度均為37.4公尺。
黃茅海通道項目作為粵港澳大灣區又一跨海工程，關鍵控制性工程黃茅海大橋與高欄港大橋的塔柱施工全部過半。該項目預計2024年底建成通車，建成後將與港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋、虎門大橋，共同組成大灣區跨海跨江通道群，助力大灣區形成世界級交通樞紐。
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