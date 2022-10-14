大灣區跨海工程 黃茅海通道項目 TY型複合墩完工

從2017年大陸開始流行「佛系青年」，想像中淡泊出世的寺院生活成了現代人的精神桃花源。為逃避「內捲」，不少大陸年輕人還「捲」向寺廟。但寺廟真的是避風港嗎？「只能說，大家把寺廟生活想得太好。」在某網紅寺廟工作1年多的「90後」哲學女碩士簡寧，決定下了山，成了一家遊戲公司的「劇本醫生」，重新回到職場。畢竟寺廟沒有「上升空間」。

2022-10-14 00:26