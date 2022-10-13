淘寶遇超老實賣家！網民買燈問「亮不亮」客服回應超有愛

隨網購平台愈開愈多，網購也日漸方便，淘寶就是其中一個最受歡迎的平台，但就因為貨品選擇眾多的關係，曾在淘寶中過伏的人不在少數。最近有網民在Facebook分享在淘寶遇到「最老實賣家」的經驗，一句便令網民打消了購買的念頭！

淘寶中伏就很多人都試過，有部分更是因為賣家對貨品的不實陳述、誇大其功能而購買，但原來淘寶都有老實商家！最近有網民在Facebook群組「淘寶開心share」上發帖，指在淘寶網買燈時遇到了「暫時我接觸到最老實的商戶」，並附上了一張對話截圖。

圖片中可以看到網民與賣家的對話，雖然內容只有短短數句，但是卻份量十足。網民首先向賣家發送了貨品資訊，並詢問「想問59元的燈有多亮？」誰料賣家直接秒「不亮」，再補充「這個說實話」、「只有1點點亮的」，老實程度讓網民跪拜。網民只好回覆「謝謝你了」，賣家再度回道「客氣 老客戶肯定說實話的」。

樓主的帖子讓超過2,000名網民按下讚好，稱讚賣家夠老實，因此值得幫襯，即使貴小小也值得，有人就笑稱「佢肯定打工，last day」、「老大，$599那個才夠亮！」、「好奇新客戶是否答超亮」。除此之外，有不少人都分享自己在淘寶遇到老實賣家的遭遇。

Facebook群組@「淘寶開心share」截圖

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文章授權轉載自《香港01》