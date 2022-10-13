內蒙古一所高校39人染新冠 黨委書記遭免職

中共二十大即將召開，各地防控依然嚴密，內蒙古一所高校則因為有39人感染新冠肺炎，該校黨委書記遭到免職處分。官方通報強調「堅決遏制住疫情擴散蔓延至關重要、極為緊迫」，對失職失責造成不良後果的幹部，要「堅決及時查處、嚴肅追責問責」。

根據內蒙古紀委監委13日發佈的消息，內蒙古建築職業技術學院1名學生9月27日從高風險地區返校後，10月6日被確診為陽性感染者。「期間，該校落實管控措施不力，對出入學校人員管控不嚴，在集中送餐過程中學生聚集取餐；對國務院聯防聯控機制工作組、自治區有關督導組多次檢查指出的問題未立行立改，導致校內疫情擴散」。截至10月10日，該校已陸續有39人被確診為陽性感染者。

通報稱，內蒙古建築職業技術學院黨委書記牟占軍，學院黨委副書記、校長牛建剛作為該校新冠肺炎疫情防控工作領導小組組長，「履行第一責任人責任不到位，思想認識不足，組織領導不力，落實防控措施打折扣，對該校疫情擴散負有主要領導責任」，經內蒙古自治區黨委批准，「對牟占軍同志作免職處理，對牛建剛同志視其後續工作表現再作處理」。

通報並強調，「當前，正值全黨全國上下喜迎黨的二十大勝利召開之際，我區新冠肺炎疫情多點散發、局部聚集，疫情防控壓力持續加大，形勢嚴峻複雜，堅決遏制住疫情擴散蔓延至關重要、極為緊迫」。

通報提到，「疫情就是大考」，各級黨委要注重在疫情防控工作中考察識別幹部，「落實領導幹部能上能下規定，激勵引導廣大黨員幹部迎難而上、衝鋒在前，經受住考驗」，也指出，對敷衍塞責、弄虛作假、消極應付、推諉扯皮的，對不擔當、不作為、慢作為、臨陣退縮的，特別是對失職失責造成不良後果的，要堅決及時查處、嚴肅追責問責。