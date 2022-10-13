快訊

桑卡颱風將生成「3種可能路徑影響台灣」 吳德榮：周末共伴效應不可小覷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內蒙古一所高校39人染新冠 黨委書記遭免職

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
內蒙古建築職業技術學院近期有39人感染新冠肺炎，官方批評該校落實管控措施不力。（圖／取自內蒙古建築職業技術學院官網）
內蒙古建築職業技術學院近期有39人感染新冠肺炎，官方批評該校落實管控措施不力。（圖／取自內蒙古建築職業技術學院官網）

中共二十大即將召開，各地防控依然嚴密，內蒙古一所高校則因為有39人感染新冠肺炎，該校黨委書記遭到免職處分。官方通報強調「堅決遏制住疫情擴散蔓延至關重要、極為緊迫」，對失職失責造成不良後果的幹部，要「堅決及時查處、嚴肅追責問責」。

根據內蒙古紀委監委13日發佈的消息，內蒙古建築職業技術學院1名學生9月27日從高風險地區返校後，10月6日被確診為陽性感染者。「期間，該校落實管控措施不力，對出入學校人員管控不嚴，在集中送餐過程中學生聚集取餐；對國務院聯防聯控機制工作組、自治區有關督導組多次檢查指出的問題未立行立改，導致校內疫情擴散」。截至10月10日，該校已陸續有39人被確診為陽性感染者。

通報稱，內蒙古建築職業技術學院黨委書記牟占軍，學院黨委副書記、校長牛建剛作為該校新冠肺炎疫情防控工作領導小組組長，「履行第一責任人責任不到位，思想認識不足，組織領導不力，落實防控措施打折扣，對該校疫情擴散負有主要領導責任」，經內蒙古自治區黨委批准，「對牟占軍同志作免職處理，對牛建剛同志視其後續工作表現再作處理」。

通報並強調，「當前，正值全黨全國上下喜迎黨的二十大勝利召開之際，我區新冠肺炎疫情多點散發、局部聚集，疫情防控壓力持續加大，形勢嚴峻複雜，堅決遏制住疫情擴散蔓延至關重要、極為緊迫」。

通報提到，「疫情就是大考」，各級黨委要注重在疫情防控工作中考察識別幹部，「落實領導幹部能上能下規定，激勵引導廣大黨員幹部迎難而上、衝鋒在前，經受住考驗」，也指出，對敷衍塞責、弄虛作假、消極應付、推諉扯皮的，對不擔當、不作為、慢作為、臨陣退縮的，特別是對失職失責造成不良後果的，要堅決及時查處、嚴肅追責問責。

公開資料顯示，這不是內蒙古近期首次問責官員，此前在10月初，內蒙古首府呼和浩特市就因「麻痹大意、懈怠鬆勁，作風不扎實、履職不到位，影響全市疫情防控工作大局」，公開問責5位官員。

內蒙古建築職業技術學院黨委書記因防疫「思想認識不足」等問題遭到免職。（圖／取自內蒙古建築職業技術學院官網）
內蒙古建築職業技術學院黨委書記因防疫「思想認識不足」等問題遭到免職。（圖／取自內蒙古建築職業技術學院官網）

內蒙古 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

大陸現行防疫政策再執行兩年？上海持續招聘防疫人員

中共20大前疫情加劇 中國多地通報BF.7病例

中共20大前疫情加劇 西安停課內蒙古管制車輛

新疆清零難 當局究責3官員遭免職

相關新聞

河南高校女老師擁神仙顏值爆紅 網民直呼：想要現場旁聽

近日，河南開封科技傳媒學院一名老師因顏值爆表引發全網關注，甚至被指是「集才華與美貌於一身」、「大學老師顏值天花板」。

大陸Z世代 戀上「新中式」穿搭

在長沙洋湖水街，一些時尚的年輕人從一棟綠色牆漆徽派建築的新中式潮流服裝店裡進進出出，27歲身材高挑的杜文欣和朋友也正在店...

內蒙古一所高校39人染新冠 黨委書記遭免職

中共二十大即將召開，各地防控依然嚴密，內蒙古一所高校則因為有39人感染新冠肺炎，該校黨委書記遭到免職處分。官方通報強調「...

西南財經大學 錯失諾貝爾得主

今年諾貝爾經濟學獎得主公布後，恐怕沒有誰比大陸西南財經大學更尷尬了。因為得主之一的美國聖路易華盛頓大學教授迪布維格（Ph...

雲南昆明／秀麗滇池 高原明珠

距離昆明250公里的東川，有一片被稱為「大地的調色板」的紅土地。因土壤裡含鐵、鋁成分較多，形成了炫目的赤紅色彩。土地被田...

雲南昆明／陸軍講武堂 記錄護國歷史

中國近代有三所著名的軍事院校：保定陸軍軍官學校，雲南陸軍講武堂和黃埔軍校。雲南陸軍講武堂創辦於1909年，比黃埔軍校還早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。