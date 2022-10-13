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河南高校女老師擁神仙顏值爆紅 網民直呼：想要現場旁聽

香港01／ 撰文／許祺安
河南高校女老師因「神仙顏值」爆紅。影片截圖
河南高校女老師因「神仙顏值」爆紅。影片截圖

近日，河南開封科技傳媒學院一名老師因顏值爆表引發全網關注，甚至被指是「集才華與美貌於一身」、「大學老師顏值天花板」。

校方回應稱，該名老師姓張，今年剛剛入職馬克思主義學院，因上課生動，又擁有超高顏值，極受學生歡迎。

網傳影片顯示，張老師一頭黑色長髮，身穿黑色西裝，打扮簡單利落，舉手投足間盡顯不俗氣質。拍片的宋同學表示，張老師不僅有高顏值，而且教學生動豐富，自己亦因此對課程開始有興趣，「從心底變得喜歡上課，想一直上」。

《九派新聞》報道，張老師本科畢業於河南師範大學，碩士畢業於河南大學。今年暑期剛剛通過學校招聘，入職馬克思主義學院，負責教授大學二年級的「毛澤東概論通識課」。校方回應稱，張老師目前是助教，需要在入職3年後才能參與正式職位評選。

馬克思主義學院的李主任表示，張老師很受歡迎，「長得漂亮，個子高，同學們都很喜歡她」；今年9月下旬恢復正常授課後，更是吸引大批學生去聽課。

張老師走紅網絡後，該校學生及網民紛紛在評論區留言，「想要去蹭課了！」、「有這麼美得（的）老師誰還逃課？」、「這樣的老師，我不會掛科」、「還能插班嗎，著急」。

有網民找到張老師社交平台私人帳號，發現她在抖音上已擁有超過30萬粉絲追蹤，內容多數是其生活美照及寵物相片。張老師私人帳號被曝光後，也有網民表示，希望她的工作生活不被打擾，能夠安心教書育人。

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文章授權轉載自《香港01》

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