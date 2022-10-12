上海封城後遺症 官方澄清擋不住囤水潮

「你今天囤水了嗎？」上海近日因水箱清洗而實施小範圍停水，怎料在網路卻發酵成鹹潮侵襲長江，掀起一波囤水潮，平價礦泉水在生鮮平台皆顯示「補貨中」。有分析指出，鹹潮屬於上海每年的正常自然現象，但今年民眾卻異常敏感，可能是「被封城嚇到了」、「能囤就囤」。

上海10日發布數則停水通知，在民間引起囤水潮。由於叮咚買菜、盒馬鮮生等平台搶不到水，有上海市民索性前往超市搬水回家。網上流傳消息稱，上海今夏持續乾旱少雨，長江處於枯水期，於是海水上溯導致鹹淡水混合，不能用於自來水原水。

上海市水務局11日晚發公告稱，相關企業持續加強水質監測，科學展開水庫運行調度，自來水生產和供應正常，水質達標，側面澄清了鹹潮入侵沒有影響上海供水。

上海市水務局又強調前天發布的停水公告是為了進行管道修繕、水箱清洗所做的例行性停水作業，影響範圍為短時間、少部分區域，目前生活用水、工業用水維持供應，沒有上海全市限水停水計畫。

據中央社引述一名在滬人士稱，鹹潮在上海市是個正常的自然現象，過往幾年都有，這波卻被這麼放大來看，可能和前陣子「被封城嚇到了」有關，對於一些網上消息特別敏感，容易被帶動、跟風。

上海在今年三月底封城前，官方也多次澄清沒有這回事。有評論認為，比起相信官方，經歷封城後的民眾更加相信「靠自己」，因此上海水務局澄清沒有停水限水計畫，卻仍擋不住上海市民的囤水潮。

據微博上海網友貼出多張民眾搶買大批飲用水的照片，不少網友表示「今天好多上海人都在囤水」，並指超市、平台與一些特定飲用水品牌已缺貨。有些網友以今年突如其來的封城為例，表示寧願先囤水，並嘆「上半年囤菜，下半年囤水」。